影評：《新木乃伊》再讓Tom Cruise 成為英雄

《電影試片室》 點評《新木乃伊 The Mummy》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

影壇巨星Tom Cruise 近幾年來以動作片為主,維持自己的英雄形象。最新作品《新木乃伊 The Mummy》延續傳統。

在伊拉克執行偵察任務的Nick,和夥伴尋找寶藏。意圖盜取期間,發現了一個埃及古墓,但是古墓設計奇異:阿努比斯的神像對著水銀池,異常神秘。專家透過軍隊,將池中的埃及石棺帶到倫敦。軍機在空中受到石棺的魔力影響,最終在英國墜毀。石棺中的埃及魔女公主木乃伊也因此復活。原來埃及公主Ahmanet 在數千年前,因為要謀奪皇位,而殺害父親和他的妻子、兒子,並和魔神立下誓約,合手統治世界,但卻被活捉、活埋。Ahmanet 在復活後,認為Nick 能夠幫助他將魔神帶到人間,對他糾纏。

Tom Cruise 飾演的動作角色,意料中的帶有囂張、過度自信,並在子彈雨中荒謬避開所有槍彈。最後也犧牲自己來戰勝木乃伊公主,劇情鋪陳已經沒有新意。拍得精彩的,是一幕又一幕的動作畫面。一些木乃伊復活的鏡頭和木乃伊人物,甚至帶有些許的恐怖成分。同樣引人注目的,是墜機的一場戲,拍到最後一分鐘,才將鏡頭轉開,喧嘩大膽。只是之前在機艙中的無地心引力狀態,感覺不真實。

既然是Tom Cruise 出馬主演的動作片,少不了滿足觀感的動作和特效鏡頭。只是一幕又一幕的精彩,卻也減低了精簡劇情的成效。

《新木乃伊 The Mummy》過度依賴火爆鏡頭,感覺零散。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:http://www.themummy.com/

