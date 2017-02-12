影評：《樂高蝙蝠俠大電影》看蝙蝠俠詼諧搞笑的一面

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《電影試片室》 點評《樂高蝙蝠俠大電影 The LEGO Batman Movie》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢從玩具取材拍攝的電影，主要目的是要賺錢，通常沒什麼創意。三年前的《樂高大電影 The LEGO Movie》，原創性令人眼前一亮，是那一年眾人喜愛的動畫片，叫好叫座。製片廠這次讓樂高版的蝙蝠俠挑大樑，拍攝這部《樂高蝙蝠俠大電影 The LEGO Batman Movie》。

在Gotham 市內，和罪犯屢戰屢勝的蝙蝠俠大受歡迎。回到山洞中的豪宅，除了管家Alfred，卻只是單獨一人，感覺冷清。管家告訴他，不能被父母被殺的陰影籠罩一生，必須讓其他人進入他的生活中，例如從他誤領的兒子Robin 開始。

而蝙蝠俠的敵人小丑Joker，也因為蝙蝠俠不把他放在眼裡，而計劃把所有被關押起來的反派人物釋放。目的是製造天下大亂，摧毀Gotham 市。原本一心要單獨對抗眾敵的蝙蝠俠，也必須學習如何相信他身邊的人：養子Robin、管家Alfred 和警察委員Barbara。

三年前的《樂高大電影》中，蝙蝠俠是最搶戲的配角。這次挑大樑，每分鐘都有精彩的笑料。動畫鏡頭方面，和其他人物，特別是反派人物的刻畫，都具有豐富想像力。要是考慮所有蝙蝠俠電影，這甚至是最棒的作品之一。

而電影其實也諷刺真人飾演的蝙蝠俠影片：蝙蝠俠自大、自戀的性格。不認真的態度，更加提升電影的欣賞程度。最終提醒大家，必須讓關心自己的人進入我們的世界。這何嘗不是個好的忠告？

《樂高蝙蝠俠大電影 The LEGO Batman Movie》是一部老少咸宜的作品。滿分五分中得四分半，不該錯過。

電影網頁：http://www.legobatman.com/

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