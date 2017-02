影評：張藝謀的《長城》氣派不如期盼

By

影評:《長城》氣派不如期盼

《電影試片室》 點評《長城 The Great Wall》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

華裔導演張藝謀的最新電影作品,帶觀眾到舊時的萬里長城看一則傳奇事蹟。

從歐洲到中國的兩名僱傭軍William 和Pero,聽說中國有火藥,在中國盜取過程中,也被游牧族追殺。來到長城一處,發現興建和保衛長城的是一支精英部隊。而建長城的原因,是要防衛吃人的怪獸饕餮,每六十年一次的襲擊。過程中,僱傭軍William也從士兵身上意識到,為自己相信的理念作戰,更具有意義,也學習到對他人信任的重要性。

而要打退饕餮,精英部隊用箭、刀、火藥等。當中以女將為主的部隊特別突出。他們身上綁有繩子,從長城高處跳下,斬殺饕餮。也就是這些令人驚喜的鏡頭,出自張藝謀的想像,看得精彩。也令人聯想到中國女子為何在體操項目,會有如此卓越的表現。

劇情上來說,要好萊塢巨星Matt Damon 飾演的僱傭兵,來向世人解釋、理解東方人的信念和價值觀,感覺似乎是要電影給西方觀眾接受。需要由好萊塢巨星來當電影英雄,看起來令人懊惱。飾演女將軍的景甜有不俗的表現,但是受到刻板的劇情限制。劉德華的配角角色,也沒有發揮的空間。電影劇情過於簡單。

張藝謀的電影當中,以細膩的小成本電影如《大紅燈籠高高掛》、《菊豆》和《秋菊打官司》最為誠懇、突出。中型電影如《英雄》和《金陵十三釵》可圈可點,但也還是顯示出大導演風範。但是成本越大,就距離張藝謀的精粹越遠。也就是這樣,《長城》水準遠不及他導演過的電影的水平,異常可惜。

《長城》觀感不俗,劇情差強人意。滿分五分中得兩分半,期待張藝謀回到他熟悉的領域,拍出更加好的作品。

電影網頁:http://www.thegreatwallmovie.com/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。