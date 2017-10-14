影評：成龍新作《英倫對決》成高水準動作片

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《電影試片室》 點評《英倫對決 The Foreigner》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

影壇巨星成龍在亞洲影壇和好萊塢雙向發展，拍電影的熱忱和進度絲毫未減。今年在好萊塢的三部作品中，兩部以動畫片為主。另外一部劇情動作片《英倫對決 The Foreigner》本週開映。

在《英倫對決 The Foreigner》中 ，成龍飾演的關玉明，在英國倫敦唐人街開餐館。妻子和兩個女兒，在多年前的越戰中罹難。而跟他相依為命的第三個女兒，也在一次炸彈爆炸恐襲中，在他面前被炸死。

策劃這起恐襲的是北愛爾蘭的顛覆分子，而關玉明在無助下，一心要調查這起恐襲報復，要政客向他透露恐怖分子身份。Pierce Brosnan 飾演的北愛爾蘭政客，起初不把關玉明放在眼裡，但是關玉明也已展開行動，向這名政客證明自己的認真。這包括用家庭用品，在他的辦公室放置炸彈，也打傷他的保鏢。痛失所有摯愛家人後的關玉明，也不惜一切進行報復。

這是成龍的好萊塢影片，也少不了讓他大顯身手的鏡頭。雖然感覺這些打鬥戲少了，但是其中在一間小住所的打鬥場面和之後在樹林裡的一場戲，都拍得不錯。

感覺不同的，是這部影片傾向於劇情片，成龍也似乎沒有微笑的機會，內心戲也多了。亞洲觀眾雖然已經知道當過金馬影帝的成龍，是有演劇情片的籌碼。在他拍過的好萊塢影片當中，算是能夠讓美國觀眾認識到他另一層面的實力。

成龍：“(對電影)滿足的是有很多內心戲，給你們看見不一樣的成龍。那你說是不是很成功，我不知道。要你們看我演得好不好，如果有更好的角色，我還是會去嘗試不同的角色。”

值得一提的是，拍過四部James Bond 007 電影的Pierce Brosnan，在電影中的政客角色，也讓他套上愛爾蘭口音。而劇情中的轉折，除了探討人們了解到如何逃不開過去的長遠影響之外，也加強了影片的娛樂性質。

《英倫對決 The Foreigner》是一部娛樂性質高的動作片。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://theforeignermovie.com/

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