影評：成龍新作《英倫對決》成高水準動作片

《電影試片室》 點評《英倫對決 The Foreigner》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

影壇巨星成龍在亞洲影壇和好萊塢雙向發展,拍電影的熱忱和進度絲毫未減。今年在好萊塢的三部作品中,兩部以動畫片為主。另外一部劇情動作片《英倫對決 The Foreigner》本週開映。

在《英倫對決 The Foreigner》中 ,成龍飾演的關玉明,在英國倫敦唐人街開餐館。妻子和兩個女兒,在多年前的越戰中罹難。而跟他相依為命的第三個女兒,也在一次炸彈爆炸恐襲中,在他面前被炸死。

策劃這起恐襲的是北愛爾蘭的顛覆分子,而關玉明在無助下,一心要調查這起恐襲報復,要政客向他透露恐怖分子身份。Pierce Brosnan 飾演的北愛爾蘭政客,起初不把關玉明放在眼裡,但是關玉明也已展開行動,向這名政客證明自己的認真。這包括用家庭用品,在他的辦公室放置炸彈,也打傷他的保鏢。痛失所有摯愛家人後的關玉明,也不惜一切進行報復。

這是成龍的好萊塢影片,也少不了讓他大顯身手的鏡頭。雖然感覺這些打鬥戲少了,但是其中在一間小住所的打鬥場面和之後在樹林裡的一場戲,都拍得不錯。

感覺不同的,是這部影片傾向於劇情片,成龍也似乎沒有微笑的機會,內心戲也多了。亞洲觀眾雖然已經知道當過金馬影帝的成龍,是有演劇情片的籌碼。在他拍過的好萊塢影片當中,算是能夠讓美國觀眾認識到他另一層面的實力。

成龍:“(對電影)滿足的是有很多內心戲,給你們看見不一樣的成龍。那你說是不是很成功,我不知道。要你們看我演得好不好,如果有更好的角色,我還是會去嘗試不同的角色。”

值得一提的是,拍過四部James Bond 007 電影的Pierce Brosnan,在電影中的政客角色,也讓他套上愛爾蘭口音。而劇情中的轉折,除了探討人們了解到如何逃不開過去的長遠影響之外,也加強了影片的娛樂性質。

《英倫對決 The Foreigner》是一部娛樂性質高的動作片。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://theforeignermovie.com/

