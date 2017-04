影評：《愛有來世》仍未能提供人死後世界的答案

By

《電影試片室》 點評《愛有來世 The Discovery》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

前個星期為大家介紹過一部串流觀看的影片《釜山行》。而美國影壇也逐漸透過這個方式發行新電影。今天為大家介紹另一部可串流觀看的獨立影片《愛有來世 The Discovery》。

一名物理學家Harbor 博士發現,人類在死去之後,靈魂會離開軀體,去到另外一個地方。在公佈這發現後,世界上許多生活得不快樂的人,有了提早結束生命的理由,因為他們想要到另外一個世界。Harbor 博士從此到一個偏僻小島隱居,兒子Will 在探訪他的時候發現,父親在島上和其他沒有成功尋短見的人一起生活,但也仍舊繼續他的研究,希望能夠研發出一個可以記錄人類死後去向的錄影記錄,來證明這個地方的存在。與此同時,兒子Will 也和到島上的一名女子Isla,發現Harbor 博士發明的機器,記錄的影像其實並不像是一個未來,而是另一個維度的的世界。

《The Discovery》這部獨立電影,在今年Sundance 影展中首映。目前由Netflix 以串流方式發行。這新的分銷形式,也是電影圈中一個新的發展方向。獨立電影需要找到買主,而如Netflix 和Amazon 等串流公司也需要找新的內容,來吸引新訂戶,推動了這種新的互惠關係。在獨立電影無法和好萊塢高成本製作爭奪電影院的上映機會的時候,給這些獨立電影生存發展的空間。

《愛有來世》題材特別,也似乎要探測人們死後世界的答案。但是劇情逐漸顯得含糊,對問題思考不明顯,提出的可能性卻也沒有特別的根據。沒有答案來確定人們死後的去向,是這部影片的缺陷。但要是這樣一來,就不會間接鼓勵人們尋短見的話,在今時今日尋求充實生活的每一刻,或許正是這部電影最重要的貢獻。

《愛有來世 The Discovery》帶觀眾進入一個模糊的思考世界尋求答案。滿分五分中得三分,值得欣賞。

電影網頁:https://www.facebook.com/thediscovery/

