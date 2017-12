影評：《災難藝術家》 好萊塢影子下的動人喜劇

By

《電影試片室》 點評《災難藝術家 The Disaster Artist》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

南灣長大的好萊塢影星James Franco,除了在好萊塢有不俗的發展,自己也經常拍攝片廠以外的獨立作品。最新的喜劇成為他導演過的最佳影片。

1998年,舊金山的一個演員研討會上,年輕演員Greg 看到同學Tommy 在舞台上,毫無畏懼的演出自己的原始本能,想要和他演對手戲來提升自己。交上朋友之後,兩人決定到好萊塢發展。Tommy 家有一定的錢,在好萊塢也有一所公寓。Tommy 不討好的形象,根本找不到任何演戲的機會。Greg 雖然找到經理人,但也還是沒有發展的空間。Tommy 決定自己寫劇本,投資並自己當導演,和好友一起主演名為《房間 The Room》的電影。

Tommy 除了沒有拍戲的經驗之外,也對演戲一竅不通。電影一拖再拖,成本也越來越高。Greg 一度在新女友的敦促下想離開,但後來還是堅守在好友的身旁。拍出來的效果,電影出奇的爛,被譽為是最糟的影片。但是也因為電影成了大家嘲笑的對象,十多年來也有了它的地下影迷。

故事是根據真人事蹟改編。演出這兩位好友的是Franco 兄弟。哥哥James 近年來選擇拍攝獨立電影,經常做出大膽的選擇。在演Tommy 這角色時毫無忌諱。弟弟Dave 也憑討好的外形,演活人物的天真和對朋友的忠誠。

影片也間接嘲諷好萊塢的一些現實,要是有人肯大膽的在非傳統形式下,按照自己的意願,實現自己的好萊塢之夢的話,也何嘗不該獲得觀眾的欣賞?

《災難藝術家 The Disaster Artist》帶觀眾了解好萊塢影子下,一則動人故事。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://a24films.com/films/the-disaster-artist

