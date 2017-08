影評：感覺頭尾並缺的《黑暗塔》

By

《電影試片室》 點評《黑暗塔 The Dark Tower》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

著名恐怖小說作家Stephen King 創作的一系列幻想小說《黑暗塔》搬上大熒幕。

紐約一名14歲男童Jake 夢中見到一群孩童,在一個黑衣男子的督促下,利用腦力合作摧毀一座黑暗塔。這些噩夢逐漸頻繁,原來黑暗塔是支撐不同宇宙之間,和平共存的重要結構。要是被摧毀,這些不同的世界,便會被不同的妖魔侵略破壞。黑衣人率領的一組妖魔,從不同地方拐帶一些有獨特能力的孩童。而每次試圖破壞黑暗塔,就會導致這些世界之間出現裂痕,不同種類的怪物出現。而黑衣人也發現Jake 有單獨摧毀黑暗塔的能力,於是要將他得到手。與此同時,也有一名和黑衣男子長期鬥爭的槍手Roland,也只有他能夠阻止黑衣人摧毀所有世界的計劃。

電影題材來自美國恐怖小說作家Stephen King 的一系列九部《The Dark Tower》幻想小說。而這部電影其實是其中的最後一部。屬於前傳的八部小說,將是計劃中電視劇集的題材。從後面拍起,這是影壇上少見的。這一舉其實也是大冒險,因為電影無法有效的讓觀眾了解劇中人物的由來和動機,因而感覺電影缺少了什麼。

電影中有突出表現的是演槍手的Idris Elba,出現的每一幕都顯露他的神秘魅力。可惜的還是缺少了對槍手人物更深入的了解。電影結尾是男童Jake 對自己未來做的一項重大決定,而因為影片只是暗示他的選擇,沒有完整的結尾,最終出來的還是一個沒頭沒尾的感覺。

《黑暗塔 The Dark Tower》表現中規中矩。滿分五分中得三分半,可以觀賞。

電影網頁:www.thedarktower-movie.com

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。