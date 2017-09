影評：《堅強》從個人寫實角度看波士頓恐襲

By

《電影試片室》 點評《堅強 Stronger》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

2013年在波士頓馬拉松發生的恐襲爆炸事件,今年再度成為電影題材。

在波士頓一間批發超市Costco 當烤肉師的Jeff Bauman,知道和自己分手多次的女友Erin 將跑馬拉松,來為慈善機構籌款,決定助她一臂之力,也說要到終點線給她打氣。手持標語的Jeff 在恐襲爆炸中,被炸斷兩條腿。攝影記者拍到他被救援人員帶走的畫面,也令他成了激勵波士頓人的代表。

Jeff 也是在甦醒後,幫助調查人員提供其中一名嫌兇的相貌資料,進一步成為英雄人物。但是他的恢復過程也佈滿荊棘。本身好玩的性格,和重新回到他身邊的女友不時衝突,而他也被創傷後遺症長期困擾。

電影《Stronger》是繼去年的《Patriots Day》之後,好萊塢推出的第二部關於波士頓恐襲的劇情片。《Patriots Day》主要從一個虛構的執法人員角度去看追擊恐襲分子的過程。而這部《Stronger》相比之下,根據Jeff 的傳記改編。從一個受害者角度,克服心理和生理上的障礙,感覺更加真實。

影星Jake Gyllenhaal 全心投入、用心演活這人物的心路歷程。他在訪問中也提到,在揣摩這角色過程中,被Jeff 真人的幽默所感染。而電影也沒有陷入悲傷中,電影中加入不少幽默成分。

Gyllenhaal 和飾演他女友的Tatiana Maslany,兩人之間的許多對手戲,和他們在同家人和外人的交涉,把真人從傷害中找到本身和互相支撐的力量,帶給觀眾、激勵大家。

《Stronger》從平民角度突顯恐襲對個人造成的傷害,更為貼切。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://strongerthefilm.com/

