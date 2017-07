影評：再版《蜘蛛俠》純真帶幼稚

By

《電影試片室》 點評《蜘蛛俠之英雄歸來 Spider-Man: Homecoming》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

超級英雄電影稱霸票房,已經是好萊塢近年來的一個趨勢。《蜘蛛俠》在15年內,重新啟動了三次。最新版本7月7日全美開映,今天搶先為大家點評《蜘蛛俠之英雄歸來 Spider-Man: Homecoming》。

最新啟動的蜘蛛俠 Peter Parker,已經是參與了一次復仇者聯盟The Avengers 的任務。為之興奮,回到日常的學校生活,等待下一次任務。感覺枯燥,於是在自己的鄰里執法。但一次遇上,使用超高殺傷力武器搶劫銀行的一群歹徒。發現他們背後,有人在研製和販賣這類軍火,對社會造成嚴重威脅。

與此同時,Peter 在學校生活雖然表現不俗,但在一個他傾慕的同學Liz 面前,卻也顯得害臊,體現一般的高中少男心態。奪得少女歡心後,兩人出席舞會的重大日子,Peter 也發現Liz 家庭的一個秘密,將他們的關係複雜化。

《蜘蛛俠 Spider-Man》電影一路以來給人比較輕鬆的感覺,和一些超級英雄電影相比,不會太認真、不需要太多的思考,比較討好,但也因此缺乏深度 。

而和兩位最近演蜘蛛俠的演員相比,這部電影中,Tom Holland 演的版本,擺脫了02年版本Toby Maguire 的脆弱,也沒有12年版本Andrew Garfield 的掙扎。Tom Holland 在五年前的災難片《海嘯奇蹟 The Impossible》中,已經有非常成熟的表現。化身蜘蛛俠來演一個挑戰性不大的角色,也讓觀眾見到他輕浮的一面。

既然是一部超級英雄電影,《蜘蛛俠之英雄歸來》也在特效上下了不少功夫。兩場帶災難性的鏡頭,華盛頓紀念碑和紐約渡輪的破壞鏡頭,讓宅男型觀眾看過癮,但這其實已經是英雄電影必有的噱頭。

近年來的超級英雄電影,結束時都會有一些讓戲迷驚喜的片段,想為看這部戲增加體驗的觀眾,記得要等到片尾完整結束後才離開。《Spider-Man: Homecoming》滿分五分中得三分半,帶一定的欣賞價值。

電影網頁:http://www.spidermanhomecoming.com/

