影評：影壇巨人Martin Scorsese 熱忱勝於成效的《沉默 Silence》

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《電影試片室》 點評《沉默 Silence》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

17世紀到日本的基督傳教士，面對生命危險的一段歷程。這是美國影壇巨人Martin Scorsese 最新電影的題材。

17世紀的葡萄牙，兩名基督傳教士獲悉到日本傳教的導師，在日本放棄自己的宗教，並娶了一個日本女子為妻。傳教士不相信導師叛教，啟程到日本拯救他。而因為當時的封建日本，對其他宗教排斥，一發現兩位傳教士，也把他們囚禁。不但如此，當時的日本官員要基督信徒，以踩踏一個基督象徵物品，來證明自己放棄基督教。日本官員對不肯放棄基督信仰的日本人處於死刑，包括被火燒死、被海水淹死和被燒水燙死。見證酷刑，傳教士也對本身的信仰提出疑問。

電影反映了當時，不同宗教不是你死，就是我亡的態度。或許在今天的世界中，提醒大家許多問題，並不是這麼單純或兩級。這是美國大師級導演 Martin Scorsese，根據日本小說改編，花了三十年，搬上大銀幕的作品。電影在台灣拍攝，但是在編劇過程中，沒有加入多大的戲劇成分。超過兩個小時半的電影，內容單調、枯燥、冗長，對白完全沒有起伏。

選角方面，貫穿故事的其中一名傳教士，由曾演過蜘蛛俠的Andrew Garfield 飾演，似乎是個錯誤的選擇。加上沒有轉折的劇本，無法扣住觀眾的注意力。從亞洲觀眾的觀點來看，電影更加完全忽略了日本官員的立場，看不出他們的動機，電影過於偏袒來自西方的人物。

可以感覺的是導演拍這部電影的熱忱，可惜的這股熱忱卻掩蓋了導演感動觀眾的能力。耗時耗力的作品終於出爐，導演或許能夠回到自己強有力的領域，拍攝更好的影片。《沉默 Silence》在滿分五分中得兩分半，可以欣賞。

電影網頁：http://www.silencemovie.com/

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