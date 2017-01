影評：影壇巨人Martin Scorsese 熱忱勝於成效的《沉默 Silence》

By

《電影試片室》 點評《沉默 Silence》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

17世紀到日本的基督傳教士,面對生命危險的一段歷程。這是美國影壇巨人Martin Scorsese 最新電影的題材。

17世紀的葡萄牙,兩名基督傳教士獲悉到日本傳教的導師,在日本放棄自己的宗教,並娶了一個日本女子為妻。傳教士不相信導師叛教,啟程到日本拯救他。而因為當時的封建日本,對其他宗教排斥,一發現兩位傳教士,也把他們囚禁。不但如此,當時的日本官員要基督信徒,以踩踏一個基督象徵物品,來證明自己放棄基督教。日本官員對不肯放棄基督信仰的日本人處於死刑,包括被火燒死、被海水淹死和被燒水燙死。見證酷刑,傳教士也對本身的信仰提出疑問。

電影反映了當時,不同宗教不是你死,就是我亡的態度。或許在今天的世界中,提醒大家許多問題,並不是這麼單純或兩級。這是美國大師級導演 Martin Scorsese,根據日本小說改編,花了三十年,搬上大銀幕的作品。電影在台灣拍攝,但是在編劇過程中,沒有加入多大的戲劇成分。超過兩個小時半的電影,內容單調、枯燥、冗長,對白完全沒有起伏。

選角方面,貫穿故事的其中一名傳教士,由曾演過蜘蛛俠的Andrew Garfield 飾演,似乎是個錯誤的選擇。加上沒有轉折的劇本,無法扣住觀眾的注意力。從亞洲觀眾的觀點來看,電影更加完全忽略了日本官員的立場,看不出他們的動機,電影過於偏袒來自西方的人物。

可以感覺的是導演拍這部電影的熱忱,可惜的這股熱忱卻掩蓋了導演感動觀眾的能力。耗時耗力的作品終於出爐,導演或許能夠回到自己強有力的領域,拍攝更好的影片。《沉默 Silence》在滿分五分中得兩分半,可以欣賞。

電影網頁:http://www.silencemovie.com/

