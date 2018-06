影評：《邊境殺手續集》強但震撼力稍微削弱

By

《電影試片室》 點評《邊境殺手之邊境戰士 Sicario: Day of the Soldado》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

3年前,一部探討美國與墨西哥邊境毒梟與執法機構問題的影片《Sicario 邊境殺手》深獲好評。好萊塢今年推出續集《邊境殺手之邊境戰士 Sicario: Day of the Soldado》。

美國境內發生一連串恐襲事件,行凶人雖然是回教極端分子。但是因為他們是從美墨邊境,透過墨西哥毒梟控制的人蛇集團潛入美國。美國政府於是將墨西哥毒梟列為恐怖組織,不惜花費精力打擊。計劃下,美方找來一名和毒梟有恩怨的Alejandro,要他綁架以一位毒梟的女兒,讓毒梟以為是其他爭地盤的毒梟的舉動而互相殘殺,美方獲益。但是墨西哥政府後來也加入暴力糾紛,美國必須毀滅一切證據。Alejandro 現在變成必須保護毒梟女兒的人,縱然這女孩的父親是殺害Alejandro 全家的人。

和上一部原著影片不同的是,這部電影的焦點,從美國特工轉到Alejandro 身上。看墨西哥的這位邊境殺手,如何在這猶如地雷陣般地帶生活。在Benecio del Toro 的演繹下,感受人物受到的迫害與掙扎。

第一部電影《Sicario》由加拿大導演Denis Villeneuve 帶領,更配於冰島編曲家Johann Johannsson 的突出配樂和寫實的拍攝方式。可惜的是導演由意大利的Stefano Sollima 接棒,Johannsson 也在不久前離世。電影嘗試延續原來的風格,在拍攝手法上,一些動作鏡頭和拍攝的色調都維持在高水平,但是感覺卻沒有上一部令人震撼。電影也突出了美墨之間的利害關係,但還是從美國觀點出發,感覺上缺少了故事的一大塊。

《邊境殺手之邊境戰士 Sicario: Day of the Soldado》帶刺激緊張感覺。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.sonypictures.com/movies/sicariodayofthesoldado/

