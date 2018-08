影評：矽谷導演帶突破性拍攝手法的《網絡迷蹤 》

By

《電影試片室》 點評《網絡迷蹤 Searching》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名少女離奇失蹤,父親用網路資訊尋找女兒。這是發生在亞裔家庭的驚悚事件。

南灣聖荷西的一個韓裔父親 David,在妻子得病去世後,以單身父親身份撫養獨生女長大。一天發短訊16歲女兒Margot,提醒她把家中的垃圾扔掉。Margot 短訊回應回家後會幫忙家務,但之後並沒有回家。父親於是透過網上搜尋到的資料親自調查,期間發現其實女兒的許多性格和感受,都沒曾告訴他。David 最終能否找回女兒?

《Searching》的拍攝手法獨特,從父親的電腦搜索、同女兒上載到網上傾訴心聲的視頻、到和親友的視頻通電、甚至是電郵和短訊等,整部影片都是在看種種不同的熒幕了解劇情。拍攝方式雖然取巧,但也還是能夠讓觀眾透過父親的逐步探尋,感受到他的煩躁和緊張。

而能夠扣住觀眾注意力的,也是人緣特佳的John Cho。他在好萊塢已經是重量級人物,這次是以主角身份,幾乎單挑整部影片。透過他的眼神了解他的思緒,透過他運用電腦打字的速度了解他的猶豫與焦慮。

電影今年在Sundance 影展中首映並得獎。導演是前谷歌職員印度裔的Aneesh Chaganty。這雖然是他的首部電影作品,但看得出他有效的利用本身的科技背景來拍攝這部視覺獨特的影片,並也帶有一定的自信。電影完結雖然感覺有點零散,但還是凸顯了電影將小熒幕資訊,串聯成一部有條有理大熒幕影片的成功。

《網絡迷蹤 Searching》是目前在電影院中,另外一部由亞裔指導的傑出影片。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.searching.movie/site/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。