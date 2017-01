影評：《星球大戰外傳之俠盜一號》華裔影星挑大樑

By

《電影試片室》 點評《星球大戰外傳之俠盜一號 Rogue One》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

《星球大戰》系列電影已經拍了七部,收購《星球大戰》版權的迪斯尼今年推出首部外傳電影。最令觀眾眼前一亮的就是大膽的選角。

在《星球大戰》的世界中,反派的帝國的高殺傷武器“死亡之星”,能夠從外太空發射,將一個星球完全摧毀。這是科學家Galen Erso 設計的高殺傷力武器。Galen 是在被綁架到帝國,被迫研製出死亡之星。Galen 的女兒 Jyn,也就沒有父母養大。長大後,發現父親身處帝國,和一名背叛帝國的作戰機師,連同另外兩位武士找父親。父親告訴Jyn,他在設計“死亡之星”時,也設入一個武器自毀的發動機,要怎樣引發武器自毀,Jyn 必須偷取死亡之星的藍圖,這也就開始了Jyn 的任務。

這是《星球大戰》系列電影的首部外傳影片。這意味著故事在《星球大戰》中的世界中發生,《星球大戰》的人物在這裡成了配角。21世紀的這部影片,在電腦特效和外太空人的造型設計,已經是後浪推前浪。但令人眼前一亮的,是導演大膽的選角。首先,這已經是一部由英國女演員Felicity Jones 來主演的影片。在她身邊合作的,是拉美裔演員Diego Luna。兩位戰士,請來中國演技派演員姜文和香港武術明星甄子丹。兩人戲份相當重,再加上巴基斯坦裔的Riz Ahmed 來演機師,反抗的反而是白人居多的帝國。這隱約帶有反映社會不平的現狀,在目前的社會感覺貼切。

更加讓影評人感到意外的,就是電影脫離系列電影的一般結局,在人們熟悉的世界中,設造出令觀眾感覺新鮮的元素。

《俠盜一號 Rogue One》在人們熟悉的環境中,釀造佳績。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

