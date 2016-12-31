影評：《星球大戰外傳之俠盜一號》華裔影星挑大樑

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《電影試片室》 點評《星球大戰外傳之俠盜一號 Rogue One》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

《星球大戰》系列電影已經拍了七部，收購《星球大戰》版權的迪斯尼今年推出首部外傳電影。最令觀眾眼前一亮的就是大膽的選角。

在《星球大戰》的世界中，反派的帝國的高殺傷武器“死亡之星”，能夠從外太空發射，將一個星球完全摧毀。這是科學家Galen Erso 設計的高殺傷力武器。Galen 是在被綁架到帝國，被迫研製出死亡之星。Galen 的女兒 Jyn，也就沒有父母養大。長大後，發現父親身處帝國，和一名背叛帝國的作戰機師，連同另外兩位武士找父親。父親告訴Jyn，他在設計“死亡之星”時，也設入一個武器自毀的發動機，要怎樣引發武器自毀，Jyn 必須偷取死亡之星的藍圖，這也就開始了Jyn 的任務。

這是《星球大戰》系列電影的首部外傳影片。這意味著故事在《星球大戰》中的世界中發生，《星球大戰》的人物在這裡成了配角。21世紀的這部影片，在電腦特效和外太空人的造型設計，已經是後浪推前浪。但令人眼前一亮的，是導演大膽的選角。首先，這已經是一部由英國女演員Felicity Jones 來主演的影片。在她身邊合作的，是拉美裔演員Diego Luna。兩位戰士，請來中國演技派演員姜文和香港武術明星甄子丹。兩人戲份相當重，再加上巴基斯坦裔的Riz Ahmed 來演機師，反抗的反而是白人居多的帝國。這隱約帶有反映社會不平的現狀，在目前的社會感覺貼切。

更加讓影評人感到意外的，就是電影脫離系列電影的一般結局，在人們熟悉的世界中，設造出令觀眾感覺新鮮的元素。

《俠盜一號 Rogue One》在人們熟悉的環境中，釀造佳績。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://www.starwars.com/rogue-one/

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