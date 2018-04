影評: 跟隨《頭號玩家》進入虛擬世界

By

《電影試片室》 點評《頭號玩家 Ready Player One》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

導演Steven Spielberg 最新作品帶觀眾 進入虛擬世界探險。

這是2045年的世界。主角Wade 住在俄亥俄州的一個城市的貧民區。現實社會對低產階層人士,並不是一個吸引人的環境。多數人進入名為Oasis 的VR 虛擬世界找尋自己。研發出Oasis 的創始人在逝世之前,也在Oasis 裡頭藏了三把鑰匙。最先找到鑰匙的人,將能夠在真實社會中繼承Oasis。與此同時,也有一些野心大的公司,重金聘請專家來企圖找尋謎底,用意也是希望能夠掌控這個虛擬世界。Wade 於是必須和Oasis 裡頭的好友合作保護這虛擬世界的開放。

故事情節其實就是在看年輕人玩虛擬世界的電子遊戲。這是一部觀感十足的影片,虛擬世界中的每一場景讓人感到目不暇給。為了反映發明家創造出來的虛擬世界,電影包含了許多80年代的流行文化元素,而導演Steven Spielberg 的電影,一般帶有濃厚的商業味道,容易討好觀眾。但是也帶有不少一成不變的特徵,例如許多讓觀眾預知情節的影像,譬如反派人物寫在紙上的密碼不停出現,觀眾肯定會知道密碼在較遲時分會派上用場。

劇中人物之間的關係,也符合觀眾猜測,主角在VR 世界中的死黨只是點綴。而和Wade 一起出生入死的女性人物,後來也成了他的戀愛對象。他也接受女主角的不完美,但最後也還是以接吻收場的陳腔濫調鏡頭,也不忘提醒觀眾現實生活和親友的重要。

《頭號玩家 Ready Player One》劇情簡單、視覺效果卓越。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影網頁:http://readyplayeronemovie.com/

