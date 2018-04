影評: 典型好萊塢特效娛樂《狂暴巨獸 》

By

《電影試片室》 點評《狂暴巨獸 Rampage》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

玩弄動物基因,好萊塢說這並不是個好主意。

一家科研公司因為要避開在美國國內的管制,在外太空進行動物基因編輯實驗。實驗出錯,有基因改造能力的儲罐,在逃生艙跌回地球後,分別跌落在美國的三個角落,包括在黃石國家公園和佛羅里達州的澡澤。另外一個跌在聖地亞哥動物園猩猩的住所中。一頭有白化病的猩猩,在接觸儲罐中露出的物質之後,快速長大。但也持有更大的力量和難以控制的氣盛。同時基因受到改造的是一頭野狼和鱷魚。

科研公司想要控制這些動物,利用聲波將牠們引到芝加哥。這三隻動物在途中也對環境造成巨大破壞。而唯有Dwayne Johnson 飾演的動物學家,才能有拯救眾人和他的猩猩好友的能力。

這是一部純娛樂影片。魅力不減的Dwayne Johnson 依然飾演好萊塢英雄的角色。其中不少和猩猩好友的幽默和詼諧的對白。除此之外,整部電影幾乎完全靠特效。導演是和主角拍過幾部災難片的Brad Peyton。電影風格、劇情走向和娛樂性質,已經到了容易預測的模式。看這三隻動物如何對芝加哥進行摧殘,劇情的漏洞不需理會。電影也並沒有任何如環保或動物保護的訊息,是一部不需要用腦欣賞的影片。感覺今年的夏天高成本電影提早來了。

《狂暴巨獸 Rampage》靠特效和Dwayne Johnson 的魅力取勝。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:http://www.rampagethemovie.com/home

