影評：《超凡戰隊》是有新鮮感的英雄電影

《電影試片室》 點評《超凡戰隊 Power Rangers》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

《超凡戰隊 Power Rangers》是許多在美國長大的孩童熟悉的英雄人物。好萊塢本週推出新版《超凡戰隊》電影,這次還首次加入華裔英雄人物。

加州一個小鎮的學校中,幾位學生因為犯錯,在學校留堂認識。他們都是被環境和社會上,因不同因素而受孤立的人。最明顯的,就是他們來自不同族裔、不同家庭背景。一次在荒野地帶發現隕石中的硬幣,可以給他們超凡力量。與此同時,宇宙魔頭Rita Repulsa,也從上億年後醒來,利用地球上的石頭和金塊,創造出高殺傷力的怪物。

而五名青少年也必須學習,如何運用他們新獲得的力量,轉變為有超凡能力的戰隊,並學習彼此合作,來對抗魔頭。而要成功演變成具有超能力的戰士,他們必須先認識自己,並互相建立坦誠、互信。

新版《超凡戰隊》最奪目的莫過於五個超凡人物中,首次有不同族裔的代表。這也是好萊塢破天荒、大膽的選角,包括華裔的黑衣奇俠(林路迪演),也包括同志,和有自閉症的英雄人物,希望觀眾能夠從這些人物中見到自己。也必須強調演魔頭Rita的Elizabeth Banks ,再度在大熒幕上塑造出一個,動作誇張有趣的大反派。

而電影中提及的如網上霸凌、學校欺凌、身份認同、甚至性取向等有關的議題,都是反映出新生一代青少年面對的問題,與時並進。電影劇情則和一般,超級英雄電影大同小異,都是正義和邪惡的生死戰。以超級英雄電影來看,大型打鬥鏡頭並不多。可能是電影人想把好戲留給續集。

《超凡戰隊 Power Rangers》大膽力求突破,有不錯的迴響。滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影網頁:http://www.powerrangers.movie/

