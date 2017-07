影評：Sundance 得獎新加坡電影《大笨象 》美國粉墨登場

By

《電影試片室》 點評《大笨象 Pop Aye》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年Sundance 影展中,獲得最佳劇本的影片,也是新加坡首次在這影展中參賽的作品《大笨象 Pop Aye》。

人到中年的Thana,曾經是曼谷的頂尖工程師。讓他風光一時的商場,面對拆毀重建的命運,被公司中的年輕職員推擠出界。和他太太的關係,也陷入呆滯、冷漠階段。在繁忙公路上,看到一名男子帶著大象,賣食物要人餵大象討生活。Thana 認出大象是自己鄉下的童年夥伴Popeye,一口氣把大象買下。目的是要把Popeye 送回鄉下的大象收容營。

路途中,遇上一些帶有當地色彩的人物,如感動他的跨性別性服務工作者,和教導他如何珍惜自己、豐富記憶的一名露宿街頭的男子。大象Popeye 還能夠給Thana 什麼樣的人生啟示?Thana 之後又將如何重新面對生活?

電影在Sundance 影展中,獲得最佳編劇。劇情帶有一定的新鮮感,並帶有許多溫馨鏡頭。而以大象為主角的電影,更不是以特效釀造出來,精神可嘉。大象慢條斯理的動作,也強迫導演和觀眾放慢電影節奏,但卻不感覺枯燥。

《大笨象》是新加坡導演陳敬音的處女作,勇敢請來大象演戲。野心大卻也不忘在電影中,加入令人共鳴的元素。電影靈感來自導演一次在泰國海邊,看到一群孩童和大象洗澡的樂趣,令她一時感到失落,因為這種無知的喜悅只有曇花一現。

懷念童真,果真是成年人經常為了讓自己感到舒服而做的事?探討人從動物身上得到教訓或領悟,又何嘗不是我們成熟過程中難得的體驗?

《大笨象 Pop Aye》在城市和鄉土氣息之間,取得完美平衡。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.kinolorber.com/film/view/id/2651

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。