影評：張曼玉前夫新片《私人採購員》是不一般的驚悚片

By

《電影試片室》 點評《私人採購員 Personal Shopper》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

大家可記得張曼玉的前夫法國導演Olivier Assayas?他的電影作品,水準一向參差不齊。最新作品是一部英語片《私人採購員 Personal Shopper》。

美國女子Maureen 在巴黎是名私人採購員,為無法出外購物的明星,買名牌衣物、鞋子、珠寶首飾等。可能是份一些人羨慕的工作,但是日常生活中的她卻精神恍惚。這是因為和她同樣有心臟虛弱的孿生哥哥病逝。Maureen 搬進郊外一所舊屋,這是他和哥哥一起長大的家。兩人承諾過,要是其中一人先離世,就會給另外一人發訊息。Maureen 隱約感,最終更加涉及一起命案。兩者是否有關,還是莫名的巧合?

這是部低調的驚悚片。導演Olivier Assayas 的作品經常可圈可點,之前一部電影《Clouds of Sils Maria 坐看雲起時》,為美國演員Kristen Stewart 在法國凱撒大獎中,獲得最佳女配角,是美國歷來首位拿下凱撒大獎的演員。大家可能也還記得《Twilight 暮光》系列電影,將飾演Bella 的Kristen Stewart 封為眾人偶像。但是系列電影完結之後,她大膽的選角也令人眼前一亮,一再顯示她的實力。

視頻中的這一幕,她向明星的經理人解釋為什麼巴黎令她傷心。但還是因為哥哥的承諾,而勉強留下來。從她的言談舉止中,看出她人物的不安。

有趣的是,在戛納影展中,這部影片被一些觀眾喝倒彩。但是導演Olivier Assayas,也還是憑影片在影展中奪得最佳導演。

劇情方面,電影的懸疑鏡頭,甚至長達近十分鐘的短訊對話,也具有吸引人的真實性元素。靈幻鏡頭一向不是法國電影的強處,導演在拍攝這些鏡頭時,也似乎認識到這點,以模糊的方式,讓觀眾感受幽靈的存在。究竟是否是女主角的哥哥,就讓觀眾自己判斷吧。

《私人採購員 Personal Shopper》改變觀眾對驚悚片的懸念,滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影網頁:http://www.ifcfilms.com/films/personal-shopper

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。