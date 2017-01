影評：波士頓恐襲的後續電影《愛國者日Patriots Day》

By

《電影試片室》 點評《愛國者日 Patriots Day》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

接近四年前在波士頓發生的馬拉松恐襲事件,被好萊塢搬上大熒幕。

2013年4月15日,波士頓的一個春天下午,在馬拉松賽程靠近終點線的地方,發生兩起炸彈爆炸,造成3人死亡超過260受傷。聯邦調查局FBI 展開調查,三天後認定兩名嫌犯。而策劃並執行這次恐襲的兩兄弟,正打算在紐約進行另一次恐襲。他們在離開波士頓途中,劫持了一輛SUV 。車主也正是一名中國男子,車主之後成功逃脫,嫌犯兄弟在波士頓附近的Watertown 市和執法人員對峙。最終哥哥被弟弟開車碾過而死。弟弟也在一天後,從一艘停放在後院的遊艇出來投降,事件中也有另外兩名警員死亡。

電影做得不錯的是在爆炸鏡頭前,讓觀眾簡單認識一些受恐襲影響的人,包括中國男子和嫌犯兄弟。但對兄弟的刻劃,卻也過於輕描淡寫。讓人們對事件有多於新聞報導的是FBI 如何在調查過程中,在倉庫中重現爆炸場景,並如何透過當地商業的眾多閉路電視影像,推斷出嫌犯身份。

特別令人眼前一亮的是盤問嫌犯哥哥的太太的一場戲。飾演盤問人的 Khandi Alexander非常搶戲。已經在電視劇集中有不少演出機會的她,相信在未來將有更多發揮演技的空間。電影令人感到懊惱的,其實就是劇本必須製造出一個由好萊塢巨星Mark Wahlberg 演的波士頓警察這個英雄人物來貫穿故事情節。但感覺過於造作,對不特別欣賞英雄電影的觀眾來說,甚至有些許反感。電影最突出的部分,反而是幕後的事態發展,讓人們有機會認識事態後續真正的英雄人物。

《愛國者日 Patriots Day》重現事發經過遜色,但後續事態的刻劃真實。滿分五分中得三分半,值得欣賞。

電影網頁:http://www.patriotsdayfilm.com/

