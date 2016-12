影評：滿足觀感卻引發深思的《太空旅客 Passengers》

By

《電影試片室》 點評科幻片《太空旅客 Passengers》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

太空長途旅程中長眠,要是在所有人當中,只有您一個人醒來,面對孤單的未來,您會怎麼做?

太空船Avalon 從地球到外太空另外一個和地球相似的星球Homestead II。旅程120年,太空船上的五千位乘客,必須進入冬眠狀態。在抵達目的地前幾個月,才醒來開始適應。但是在太空旅程的30年後,Jim 就從冬眠中被叫醒。這卻是個機器故障所造成,Jim 是唯一一個甦醒的人。除了酒吧中的一個機器人之外,完全沒有任何人的蹤影。

但是距離目的地還有90,面對孤單變老的恐怖,Jim 在一年後,終於決定利用他身為機械工程師的知識,將冬眠中的一名年輕女作家 Aurora 弄醒。兩人一拍即合,但Aurora 也發現事情真相:將她弄醒也等於致她於死地,兩人分道揚鑣。但是太空船也開始出現一個接一個的故障,是否能夠合作來維修太空船來拯救所有人的生命,也就成了事態的關鍵。

長達兩個小時的電影,主要是靠主要兩名演員:外形非常討好的Chris Pratt 和Jennifer Lawrence 來吸引大家關注簡單的劇情,觀眾其實容易猜到劇情轉折。所以除了演員之外,主要看點莫過於2016年的電影特效技術。如何創造出人們還沒有見過的事物,這點電影做得不錯。尤其是其中一場太空船上,泳池失去人造地心吸力後,Aurora 幾乎溺斃的戲拍得緊張、精彩。

電影其實也提出了道德問題。觀眾要是在這場噩夢中甦醒,可能要孤獨寂寞過完一生,是否會動手將另外一個人拉下水,來陪自己。大家可以對這個問題深思討論。

《太空旅客 Passengers》在科幻片中,加上一層深度。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.passengersmovie.com/

