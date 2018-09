影評：捉拿納粹份子受審的真實故事《最終行動》

By

《電影試片室》 點評《最終行動 Operation Finale》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

以色列在二次大戰後建國,之後致力將逃到南美洲的納粹戰犯帶回以色列受審。其中一則故事拍成電影《最終行動 Operation Finale》。

二次大戰結束後,包括希特勒的許多納粹領袖,為了要躲避審訊和判刑,而自殺身亡。但也有不少納粹份子逃到南美洲。其中一名策劃屠殺猶太人的主要將領Adolf Eichmann,就逃到阿根廷首都Buenos Aires。以色列特工Peter Malkin 投入追捕前納粹份子的工作。

但事實上,這工作有時也會犯下比如說是認錯、殺錯人的錯誤。Malkin 在發現Eichmann 確實躲在阿根廷之後,湊了一小組人要把Eichmann 帶到以色列受審。期間,Malkin 也受到姐姐被納粹份子殺害的夢魘糾纏。找到Eichmann 之後,則必須逃避阿根廷政府,將他拐帶之後偷運回以色列,期間就也發生多次驚險遭遇。

根據真實事蹟改編,電影題材豐富精彩。但是在導演 Chris Weitz 的指導下,卻始終無法緊張起來。故事鋪陳慢條斯理,唯有拐帶一幕拍得稍微精彩。而最後一幕帶戰犯搭飛機逃離阿根廷的一場戲,也是沒有多大的感覺,似乎是導演對題材沒有什麼認同。

戲中的兩位演員,影帝Ben Kingsley 飾演的納粹戰犯,在靜態的演出中帶有一定的威脅性。感覺叫人失望的是曾角逐影帝的Oscar Isaac。他一貫的演出叫觀眾欣賞,但是在這部影片中,感覺無神,在和Kingsley 演對手戲的時候,幾乎是一面倒。

電影題材帶有它重要的歷史價值,但無法將觀眾投入戲中,感覺可惜。

《最終行動 Operation Finale》帶有重要的歷史意義,可惜的是電影無法令人震撼。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影網頁:http://operationfinalefilm.com

