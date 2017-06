影評：韓國影片《玉子》為影壇注入新動力

By

《電影試片室》 點評《玉子 Okja》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年戛納影展備受爭議,帶科幻色彩的韓國喜劇片《玉子 Okja》將在下個星期開始,通過串流方式發行。今天搶先為大家點評《Okja》。

體重六公噸的超級大型豬 Okja,和在韓國鄉村生活十年的女童 Mija形影不離。十年前,食品公司因為要提升公司形象,研製一類他們聲稱是非基因改造的超級豬,把一大群豬排派送到世界各地,要以在不同農養方式長大。十年後,再來比較這些超級豬,用哪種方式飼養最棒。食品公司要把這些超級豬收回來比賽,但這其實只是公司的行銷策略,公司早已經將這些超級豬投入大量生產。

在韓國的超級豬Okja,也送到紐約。參與食品公司舉辦的盛會之後,也還是將會送往屠宰場。Mija 要把當成好友的超級豬取回,在一群動物保護人士的協助下,也經歷許多驚險。最終,Okja 能否擺脫被食用的命運?

這是串流媒體公司Netflix 首部高成本製作的電影,耗資超過五千萬,擺脫從其他電影公司,買來已完成電影來發行的一貫作風。而Netflix 也給韓國新銳導演奉俊昊完成電影的所有自主權。這種電影方式肯定會在電影圈製造漣漪。首先,自主權將會讓更加多的導演願意和Netflix 合作。縱然電影可能沒有機會在電影院中上映,可能失去權威,新進導演卻能夠獲得神聖的電影自主權。但也就因為電影跳過電影院這關,今年參加戛納影展時,也面對許多反對《Okja》的聲浪,批評這部電影藐視傳統發行電影的方式。

單單點評電影長短而言,電影劇情環繞女童與寵物的關係,溫馨感人。也突顯成年人,不論代表食品公司的一方,或是動物保護人士的一方,都持有的虛偽。超級豬由特效凝造,造型討好。而一些追逐鏡頭也拍得唯妙唯俏。唯一必須注意的是,電影對白有許多咒罵人的字句,要是和孩童觀看的話,可要留意。

《玉子 Okja》讓更多的觀眾能夠接觸外語片,值得嘉獎。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80091936

