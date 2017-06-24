影評：韓國影片《玉子》為影壇注入新動力

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《電影試片室》 點評《玉子 Okja》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年戛納影展備受爭議，帶科幻色彩的韓國喜劇片《玉子 Okja》將在下個星期開始，通過串流方式發行。今天搶先為大家點評《Okja》。

體重六公噸的超級大型豬 Okja，和在韓國鄉村生活十年的女童 Mija形影不離。十年前，食品公司因為要提升公司形象，研製一類他們聲稱是非基因改造的超級豬，把一大群豬排派送到世界各地，要以在不同農養方式長大。十年後，再來比較這些超級豬，用哪種方式飼養最棒。食品公司要把這些超級豬收回來比賽，但這其實只是公司的行銷策略，公司早已經將這些超級豬投入大量生產。

在韓國的超級豬Okja，也送到紐約。參與食品公司舉辦的盛會之後，也還是將會送往屠宰場。Mija 要把當成好友的超級豬取回，在一群動物保護人士的協助下，也經歷許多驚險。最終，Okja 能否擺脫被食用的命運？

這是串流媒體公司Netflix 首部高成本製作的電影，耗資超過五千萬，擺脫從其他電影公司，買來已完成電影來發行的一貫作風。而Netflix 也給韓國新銳導演奉俊昊完成電影的所有自主權。這種電影方式肯定會在電影圈製造漣漪。首先，自主權將會讓更加多的導演願意和Netflix 合作。縱然電影可能沒有機會在電影院中上映，可能失去權威，新進導演卻能夠獲得神聖的電影自主權。但也就因為電影跳過電影院這關，今年參加戛納影展時，也面對許多反對《Okja》的聲浪，批評這部電影藐視傳統發行電影的方式。

單單點評電影長短而言，電影劇情環繞女童與寵物的關係，溫馨感人。也突顯成年人，不論代表食品公司的一方，或是動物保護人士的一方，都持有的虛偽。超級豬由特效凝造，造型討好。而一些追逐鏡頭也拍得唯妙唯俏。唯一必須注意的是，電影對白有許多咒罵人的字句，要是和孩童觀看的話，可要留意。

《玉子 Okja》讓更多的觀眾能夠接觸外語片，值得嘉獎。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：https://www.netflix.com/title/80091936

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