影評：令人過於心痛的《一生》

《電影試片室》 點評劇情片《一生 Life Itself》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

人的一生曲曲折折,要說出這一些諸多層面的故事,誰最能說出最真實的版本?

在紐約的年輕情侶Will 和Abby,從墜入愛河、到結婚懷孕,都是許多年輕戀人的羨慕。但這看似美好的一幕卻無法持久,一次意外導致Will 陷入消沉。在和心理醫生談到他的經歷時,Will 也提及Abby 的童年和她在大學論文中所提到的:人們在說故事的時候,主人翁的聲音和觀點經常是不可靠的。唯一不帶任何觀點的,其實就只是人生本身,但是因為人生的起伏轉折,也令到它成為最不可靠的敘述家。

於此同時,西班牙的一個橄欖農園中,一名農夫對工作的認真被田主賞識,但是最後也害怕自己的家庭甜蜜,也會被田主剝奪。為了保護自己的家庭,農夫用辛苦儲蓄來的錢,帶家人到紐約遊玩。這一下,也就將這個家庭和大家之前認識的紐約情侶捲在一起。

人的一生變幻莫測,有快樂、也有哀傷。電影充滿許多悲傷鏡頭,感覺是編劇明顯安排,成功令觀眾感受這些人物的情感,但也似乎多到幾乎窒息。

需要指出,前幾個星期介紹過的《Operation Finale》當中說過Oscar Isaac 演技令人感覺懶散。但是在這部電影中,卻有180度的轉變,飾演在熱愛中,和之後在沉痛中生活的男子。他的演出完美,令人讚歎、心痛。這部劇情片也讓許多主角、配角有發揮的場地。最終提醒大家,無論一生的路走出什麼樣的結果,未知的未來,或許是寄託希望的最佳之處。

《一生 Life Itself》雖然不是一部完美的影片,但對喜愛到電影院體驗其他人生活的觀眾來說,是一個讓大家

感受本身情懷的最佳機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.lifeitself.movie/

