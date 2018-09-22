影評：令人過於心痛的《一生》

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《電影試片室》 點評劇情片《一生 Life Itself》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

人的一生曲曲折折，要說出這一些諸多層面的故事，誰最能說出最真實的版本？

在紐約的年輕情侶Will 和Abby，從墜入愛河、到結婚懷孕，都是許多年輕戀人的羨慕。但這看似美好的一幕卻無法持久，一次意外導致Will 陷入消沉。在和心理醫生談到他的經歷時，Will 也提及Abby 的童年和她在大學論文中所提到的：人們在說故事的時候，主人翁的聲音和觀點經常是不可靠的。唯一不帶任何觀點的，其實就只是人生本身，但是因為人生的起伏轉折，也令到它成為最不可靠的敘述家。

於此同時，西班牙的一個橄欖農園中，一名農夫對工作的認真被田主賞識，但是最後也害怕自己的家庭甜蜜，也會被田主剝奪。為了保護自己的家庭，農夫用辛苦儲蓄來的錢，帶家人到紐約遊玩。這一下，也就將這個家庭和大家之前認識的紐約情侶捲在一起。

人的一生變幻莫測，有快樂、也有哀傷。電影充滿許多悲傷鏡頭，感覺是編劇明顯安排，成功令觀眾感受這些人物的情感，但也似乎多到幾乎窒息。

需要指出，前幾個星期介紹過的《Operation Finale》當中說過Oscar Isaac 演技令人感覺懶散。但是在這部電影中，卻有180度的轉變，飾演在熱愛中，和之後在沉痛中生活的男子。他的演出完美，令人讚歎、心痛。這部劇情片也讓許多主角、配角有發揮的場地。最終提醒大家，無論一生的路走出什麼樣的結果，未知的未來，或許是寄託希望的最佳之處。

《一生 Life Itself》雖然不是一部完美的影片，但對喜愛到電影院體驗其他人生活的觀眾來說，是一個讓大家

感受本身情懷的最佳機會。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：https://www.lifeitself.movie/

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