影評：悲情喜劇 《最後的旗幟》 重視士兵對國家的犧牲

By

《電影試片室》 點評《最後的旗幟 Last Flag Flying》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名越戰士兵,必須安排在伊拉克戰爭中犧牲的兒子的葬禮,請來兩位軍中同僚,來陪他走這段歷程。

一間酒吧的一個晚上,出現一名在越戰中,曾為美國作戰的海軍Doc。Doc 向在酒吧後的主人Sal 透露自己的身份。之後兩人再到一個小鎮的教堂,牧師Richard 也是一同作戰的海軍。三個人團聚之後,Doc 透露自己的兒子在巴格達陣亡。軍方要將兒子葬在Arlington 軍人墓地,Doc 希望兩人和他一起出席。見到兒子屍體後,Doc 卻也了解到兒子的犧牲被軍方誇大。一氣之下,斷然決定將兒子遺體取走,帶回老家墳地埋葬,三人因此展開一段歷程。

電影帶觀眾體驗父親喪子的痛楚,感受被國家欺騙的背叛。士兵奮勇作戰,但是國家卻經常無法給予他們應有的對待,和士兵的犧牲無法成正比。

電影導演是美國最突出的獨立導演之一 Richard Linklater,曾經用了十二年來拍攝《少年時代 Boyhood》。他作品的真實性是一大特點,尤其在男士之間的交往中,動作、對白都有自然並深入的描繪,在現代電影中少見。

導演的反戰立場也在電影中隱約帶出,他認為:“美國現代歷史中的幾場戰爭都是不需要打的。國家經常把軍隊當成是足球隊,要球員上戰場猶如上球場。但是軍隊其實只是應該是一種對抗威脅的保險,而不是一種帝國侵略勢力。”

電影題材方面,也給觀眾問了個問題:真相和善意謊言之間如何取捨?答案要觀眾自己做決定。千萬不要以為這是一部嚴肅的影片,當中也有不少詼諧場面,讓人笑中帶淚。

這部《Last Flag Flying》是導演Richard Linklater 藝術和電影生涯,處於巔峰狀態中拍攝的作品。獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

電影網頁:http://www.lastflagflying.com/

