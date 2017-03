影評：新版《金剛之骷髏島》創新、帶環保意識

By

《電影試片室》 點評《金剛之骷髏島 Kong: Skull Island》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢的金剛這個大人物,自1933年開始就出現大熒幕,最後一次出現是在12年前。《金剛之骷髏島 Kong: Skull Island》能夠帶來什麼樣的新創意?

故事發生在1973年。科學家發現太平洋中有一個小島,因為被異常的氣象系統隱藏,衛星無法探測出來,因此計劃到島上探索。請來的一批人,包括冒險家、攝影師、剛結束越戰行動的精英軍隊。到了小島,進行一系列的轟炸,把一百尺高的大猩猩金剛給叫喚出來。

而荒島與世隔絕,島上的生物也帶有原始的溫馴和危險動物。其中一種類似骷髏巨鳥的動物,也爬出地面殘殺眾物,眾人急忙離開,卻也發現原來金剛其實是善待島上的原住民。對沒有侵犯當地自然生態意念的訪客,也沒有危險。科學家一組人取到所需的資料後,必須到小島的另外一端,被支援隊伍帶走,路途上也遇上重重殺機。

除了特效精心設計的金剛之外,這些路途上的原始類動物,也是電影中,令人驚喜的元素。畢竟不論在故事和人物塑造方面,都不是金剛電影的主軸。也就是如此,去年的奧斯卡影后Brie Larson、英國著名演員Tom Hiddleson,都成了無法發揮的配角。而剛在不久前在電影《長城》中,介紹給美國觀眾的中國演員景甜,更加淪落為花瓶角色,幾乎沒有對白。可能最討好的,就是John C Reilly 搶戲,也帶有喜劇味道,在島上居住了近三十年的二次大戰美軍。

電影或許要傳達的訊息,是人類不應該干預大自然的韻律。而看不懂的、無法理解的事物,並不一定就是必須銷毀的敵人。這訊息在今天的世界更具重要性。在電影院中觀賞《金剛之骷髏島》的話,在電影結束後,可別急著離開。片尾之後,有美國觀眾稱為Easter Egg 的驚喜片段,預告著電影往後續集的內容。

《Kong: Skull Island》滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://kongskullislandmovie.com/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。