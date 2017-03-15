影評：新版《金剛之骷髏島》創新、帶環保意識

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《電影試片室》 點評《金剛之骷髏島 Kong: Skull Island》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢的金剛這個大人物，自1933年開始就出現大熒幕，最後一次出現是在12年前。《金剛之骷髏島 Kong: Skull Island》能夠帶來什麼樣的新創意？

故事發生在1973年。科學家發現太平洋中有一個小島，因為被異常的氣象系統隱藏，衛星無法探測出來，因此計劃到島上探索。請來的一批人，包括冒險家、攝影師、剛結束越戰行動的精英軍隊。到了小島，進行一系列的轟炸，把一百尺高的大猩猩金剛給叫喚出來。

而荒島與世隔絕，島上的生物也帶有原始的溫馴和危險動物。其中一種類似骷髏巨鳥的動物，也爬出地面殘殺眾物，眾人急忙離開，卻也發現原來金剛其實是善待島上的原住民。對沒有侵犯當地自然生態意念的訪客，也沒有危險。科學家一組人取到所需的資料後，必須到小島的另外一端，被支援隊伍帶走，路途上也遇上重重殺機。

除了特效精心設計的金剛之外，這些路途上的原始類動物，也是電影中，令人驚喜的元素。畢竟不論在故事和人物塑造方面，都不是金剛電影的主軸。也就是如此，去年的奧斯卡影后Brie Larson、英國著名演員Tom Hiddleson，都成了無法發揮的配角。而剛在不久前在電影《長城》中，介紹給美國觀眾的中國演員景甜，更加淪落為花瓶角色，幾乎沒有對白。可能最討好的，就是John C Reilly 搶戲，也帶有喜劇味道，在島上居住了近三十年的二次大戰美軍。

電影或許要傳達的訊息，是人類不應該干預大自然的韻律。而看不懂的、無法理解的事物，並不一定就是必須銷毀的敵人。這訊息在今天的世界更具重要性。在電影院中觀賞《金剛之骷髏島》的話，在電影結束後，可別急著離開。片尾之後，有美國觀眾稱為Easter Egg 的驚喜片段，預告著電影往後續集的內容。

《Kong: Skull Island》滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://kongskullislandmovie.com/

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