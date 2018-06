影評：《侏羅紀世界續集》精彩但跳不出好萊塢的續集框架

By

《電影試片室》 點評《侏羅紀世界2 Jurassic World: Fallen Kingdom》

25年前,好萊塢名導演Steven Spielberg,根據暢銷小說《侏羅紀公園》改編,將恐龍在最新電影特效下,重新介紹給電影觀眾。四部續集電影,在全球創下超過二十億票房,成了片廠的搖錢樹,今年推出第五集《Jurassic World: Fallen Kingdom》。

三年前的《侏羅紀世界》,在南太平洋的一個小島上開設恐龍主題公園。公園卻被更加聰明的恐龍征服。公園被毀後,整個小島成了世界上唯一一個恐龍生存的地方。但是這個小島,現在受到火山爆發吞噬整個島嶼的威脅,開創第一個侏羅紀公園科學家的富豪好友 Lockwood,想要拯救這些恐龍,請來公園以前的動物學家Owen 和行銷經理Claire ,來救恐龍不讓牠們再度絕種,並要把牠們安頓在附近的另外一個小島上。但是富豪 Lockwood 所不知道的是,手下其實另有陰謀。但是大家意料不到的是,這類陰謀經常卻是以意外的災難收場。

電影拍到第五集,感覺電影勉強的在創新。用最新的電腦特效營造出更大、更具威脅性、更恐怖的恐龍。這其實也是電影的看點:看恐龍如何將劇中配角當成零食、看科學家如何在恐龍的獵食下逃出生天,並不叫人感到意外,劇情缺少新鮮感。

這次請來西班牙導演J.A. Bayona 來決定電影的色調,突出人們黑暗的性格和慾望。但是一些人物也過於反派,最終遇上可預見的收場,提供快感卻也缺乏真實性。三年後,第六部電影將出爐,到時要是有更原創的劇情或處理方式,倒將會是個驚喜。

《侏羅紀世界2 Jurassic World: Fallen Kingdom》跳不出片廠為續集設定的框框,滿分五分中得三分半,值得欣賞。

電影網頁:https://www.universalpictures.com/movies/jurassic-world-fallen-kingdom

