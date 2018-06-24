影評：《侏羅紀世界續集》精彩但跳不出好萊塢的續集框架

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《電影試片室》 點評《侏羅紀世界2 Jurassic World: Fallen Kingdom》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

25年前，好萊塢名導演Steven Spielberg，根據暢銷小說《侏羅紀公園》改編，將恐龍在最新電影特效下，重新介紹給電影觀眾。四部續集電影，在全球創下超過二十億票房，成了片廠的搖錢樹，今年推出第五集《Jurassic World: Fallen Kingdom》。

三年前的《侏羅紀世界》，在南太平洋的一個小島上開設恐龍主題公園。公園卻被更加聰明的恐龍征服。公園被毀後，整個小島成了世界上唯一一個恐龍生存的地方。但是這個小島，現在受到火山爆發吞噬整個島嶼的威脅，開創第一個侏羅紀公園科學家的富豪好友 Lockwood，想要拯救這些恐龍，請來公園以前的動物學家Owen 和行銷經理Claire ，來救恐龍不讓牠們再度絕種，並要把牠們安頓在附近的另外一個小島上。但是富豪 Lockwood 所不知道的是，手下其實另有陰謀。但是大家意料不到的是，這類陰謀經常卻是以意外的災難收場。

電影拍到第五集，感覺電影勉強的在創新。用最新的電腦特效營造出更大、更具威脅性、更恐怖的恐龍。這其實也是電影的看點：看恐龍如何將劇中配角當成零食、看科學家如何在恐龍的獵食下逃出生天，並不叫人感到意外，劇情缺少新鮮感。

這次請來西班牙導演J.A. Bayona 來決定電影的色調，突出人們黑暗的性格和慾望。但是一些人物也過於反派，最終遇上可預見的收場，提供快感卻也缺乏真實性。三年後，第六部電影將出爐，到時要是有更原創的劇情或處理方式，倒將會是個驚喜。

《侏羅紀世界2 Jurassic World: Fallen Kingdom》跳不出片廠為續集設定的框框，滿分五分中得三分半，值得欣賞。

電影網頁：https://www.universalpictures.com/movies/jurassic-world-fallen-kingdom

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