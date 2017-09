影評：恐怖片《小丑回魂》不負眾望

By

《電影試片室》 點評《小丑回魂 It》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國小說作家Stephen King 以恐怖小說聞名,而他的作品商業味道濃,也經常被拍成電影。三十年前的一部小說《It》,在90年代拍成電視劇集。今年再搬上大熒幕。

電影把小說中,六十年代的情節帶到八十年代末。緬因州Derry 鎮的一個雨天,弟弟Georgie 帶紙船到路邊玩,哥哥Bill 找藉口留在家中。Georgie 的船漂近排水溝中,裡頭竟然有一個小丑撿起小船,和Georgie 談話,把小男孩拉近排水溝中。Georgie 失縱後,哥哥Bill 也因此感到內疚,但是Georgie 也並不是唯一一個失縱的孩童。在幾個月內,有更多的孩童不見。

而Bill 和他新認識的朋友當中,大家都在本身最害怕的情景中見到小丑。原來手拿紅氣球的小丑每隔27年,就會出現在Derry 小鎮來獵食鎮內的孩童,而孩童的恐懼也助長小丑的勢力。Bill 於是和一組七人找到小丑藏身之處,要將他銷毀。

長達超過一千頁的小說,在90年代拍成電視劇集。今年的大熒幕版本,也是許多驚悚片觀眾期待的影片。電影的恐怖鏡頭大膽,除了和小丑之間的交涉之外,這群孩童也還面對他們周遭的一些不友善因素,例如學校的惡霸欺凌和家中家長的精神虐待。

由於這組孩童中有七人,電影無法有效的講述他們所有人的故事,讓觀眾了解這他們。但是劇本也聰明的將一些人物當成主要人物,讓大家整體的關心這群孩童。影片另外一個成功因素,是孩童們的冒險經歷,突顯他們在事故中的成長過程,將觀眾帶回到各自的青少年時代。

小說跨越在孩童和27年後的同一群人兩個時段中和小丑的戰鬥。電影集中在童年時期,成年部分將拍續集,感覺乾淨。在劇情、人物和視覺方面都有令人滿足的表現。

《小丑回魂 It》果然不負眾望。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影網頁:http://itthemovie.com/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。