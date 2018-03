影評: 古怪、浪漫並帶特殊風格的《犬之島》

By

《電影試片室》 點評《犬之島 Isle of Dogs》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

二十年後的日本,為什麼把狗兒都驅逐到外島?小男孩展開一段尋狗歷險記。

這是二十年後的日本,一個城市的狗兒患有流感。市長決定將所有的狗兒逐出城市,丟棄在一個處理垃圾的外島上。一位男童Atari 獨自開飛機來到這個犬之島上,要找回自己的狗。而Atari 也是市長的養子,在一群狗兒的帶領下,開始尋狗之旅。與此同時,研製犬流感的科學家,也被厭惡狗兒的市長毒死。又有一位從辛辛那提來實習的白人女孩 Tracy,揭發市長的陰謀,也找到科學家的助理來完成治療流感的任務。

導演Wes Anderson 的作品一向帶有他獨特的詭詐風格。這是他第二部以定格方式拍攝的動畫片,顯露這種風格非常適當,特別是這些人物在看鏡頭的時候。感覺是在質問觀眾是否相信自己親眼看到的事物,由真人主演的影片則會顯得做作。

影片中的狗會說話,反而是人的角色對話留在日文當中。一些部分有英語翻譯,也似乎冷落這些人物的思維。特別是到荒島的男童,大家更是想知道他和狗的關係等。影片在狗兒造型上沒有像Pixar 動畫片廠一樣的艷麗,以實際物料造成的狗兒,粗燥的許多但也比較踏實。

特別叫人遺憾的,卻是影片也凸顯了白人導演在看待外國文化所存在的弊病。故事還是將日本人以單調的反派人物處理,而美國女童卻是唯一能夠說服科學家助理振作起來解決問題,在電影中成了英雄人物。一段在日本的發生的故事,缺乏了具決定性的日本因素。

《犬之島 Isle of Dogs》呈現古怪、浪漫的特殊電影風格,帶有瑕疵但也是一部優秀作品。滿分五分中得四分,請大家到電影院中探視本身的感受。

電影網頁:http://www.foxsearchlight.com/isleofdogs/

