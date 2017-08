影評：《網美嬉遊記》活在社交網絡現實中的現實

By

《電影試片室》 點評《網美嬉遊記 Ingrid Goes West》

一名女子迷上網紅,對她窮追不捨。今天為大家點評一則現代寓言《網美嬉遊記 Ingrid Goes West》。

年輕女子Ingrid對婚禮上的新娘,噴胡椒噴霧。原因並不是因為兩人有仇,而是因為Ingrid 以為兩人是網上的好友,但是沒被邀請出席婚禮,感到悲痛,於是被送入精神醫院療養。出院後,Ingrid 又在網上,迷上一名在洛杉磯的網紅 Taylor。母親離世,給她留了一筆遺產。Ingrid 也就拿了這筆錢,從賓州到加州找新生活,希望能夠跟Taylor 交上朋友。

而在Instagram 的年代,人們拍照上傳時,也告知公眾自己的所在地。Ingrid 也就能夠跟縱網紅偶像,找到一個和Taylor 接觸的機會,兩人成為好友。Ingrid 也通過Taylor 在Instagram 的世界中沾光。直到Taylor 一天發現身邊新朋友Ingrid 的過度痴迷,而和她斷交,Ingrid 的崩潰也就捲土重來。

在Facebook、Instagram、Twitter 主導人們生活的年代,用者經常把自己最好的一面呈現出來。令人羨慕的同時,卻也讓許多缺乏自信的人,墮入感到自嘆不如的深淵中。電影反映這個已經是一個將現實變質的年代。一些人盲目追從,更令到自己沮喪,原因只因為認為自己不如別人。而這些看來高高在上的網紅,背後也有少為人見到的不安,這部影片隱約的告訴觀眾這一點。

喜劇演員Aubrey Plaza飾演的 Ingrid,是她從影以來最具有深度的演出。不單演活天真,更對人物的奸詐、對自己的懷疑、以及失去理性的深刻演繹,令觀眾對她一步一步邁向崩潰,感到傷痛。問題是,電影反映的其實是新一代的人們的思維和他們行動的原因,可以是由一張張網上的照片主導。這其實是現代生活中的一個恐怖的殘酷新現實。

《Ingrid Goes West》質問大家,是否已經讓網上事物,過於主導我們的生活和感受?滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

