影評：《超人總動員續集》超人家族再度出擊

《電影試片室》 點評《超人總動員2 Incredibles 2》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

東灣Pixar 動畫片廠,14年前的動畫片《超人總動員 The Incredibles》題材新鮮、叫好叫座,花了好長一段時間才推出續集《Incredibles 2》。

在這部電影的世界中,超級英雄被禁止使用他們的超能力。超人總動員中的Parr 一家五口,生活越來越拮据,遇上一對欣賞超能力的英雄兄妹Winston 和Evelyn。這對兄妹希望讓這些英雄的英勇行為,能夠改變人們對他們的排斥。手法就是要形象比較討好的媽媽Elastigirl在制服上佩戴攝像機,在打擊罪犯時將他們英勇行為拍下,讓執法機構和政府,最終將他們使用超能力的行動合法化。

而媽媽出外拯救世界的同時,爸爸Mr Incredible 留在家中照顧孩子。除了要幫女兒認識她喜歡的同學和幫助兒子做數學功課之外,還得照顧新生嬰兒Jack,教導他如何控制本身的超能力,頓時成為家庭主夫。但是幫助這些超人的兄妹,背後也有私心和個人目標。Incredible 全家如何克服這重重障礙?

《超人總動員2》和一般的超級英雄電影最大的不同點,在於這些超人英雄是被社會壓迫。他們也因此必須按奈本身的能力和救人的精神。而父親留在家中的角色,也是電影新鮮之處,娛樂素質尤其高。

在導演Brad Bird 的指導下,電影感覺為了不要辜負影迷的期待,而加入了許多動作和喜劇成分。但是接踵而來,顯得過於取巧並有點肥膩。影片結束後,印象卻沒有比上一部來得深。

《超人總動員2 Incredibles 2》是一部老少咸宜的作品。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://movies.disney.com/incredibles-2

