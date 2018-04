影評: 影星Amy Schumer 猛發笑彈的喜劇《自覺美麗》

By

《電影試片室》 點評《自覺美麗 I Feel Pretty》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名女子認為本身是窈窕淑女,但這卻只是她一個人的看法,會鬧出什麼樣的笑話?

一名在名牌化妝品公司工作的年輕女子Renee,辦公室是在紐約華埠的一個地下室,因為她工作的部門是網路行銷。Renee 和兩個死黨在繁華都市中,都不是靠造型取勝的人。因為對本身的外貌和身材不滿,Renee 到目前盛行的Soul Cycle 腳車運動中心,想要控制本身的身材。一次跌傷撞到頭,神經受影響。Renee 以為自己突然變成外貌和身材都異常漂亮的美女,之後充分的自信 也令她成功面試為公司的接待員。

正如觀眾可想像到的,Renee 的才華在新自信下被發現。在成功的感染下,她也逐漸疏遠兩名死黨。要是一天這自信沒有了,Renee 是否就也將一無所有?

這是一部中美合資的好萊塢喜劇,Amy Schumer 是目前最出色的喜劇演員之一,但是她的影片也可圈可點。這部影片感覺在考驗她的實力,因為劇情上的荒謬和漏洞,容易令人感到厭煩。

主角認為自己本身漂亮、變苗條了。但是劇情沒有交代為什麼,她沒有買新衣的渴望。而後來一場她再跌傷的戲,和他演對手戲的同事,也突然消失。

電影其實對人們以美來當審核別人的標準,做出一定的批判。但突顯了人們的另外一個弱點,就是要是自己踏進社會高層,是否還會關注被忽略下層的問題。電影提及不應該以貌取人,但主角是認為自己美麗,才信心劇增。要是故事能夠告訴大家,不論樣貌如何,都不應該藐視自己和別人,這將會是一個更有力的信息。

《自覺美麗 I Feel Pretty》以喜劇而言,有一定的欣賞、娛樂價值。滿分五分中得三分,值得觀賞。

電影網頁:https://www.ifeelpretty.movie/

