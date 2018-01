影評：《敵對分子》證明西部電影存在實力

By

《電影試片室》 點評《敵對分子 Hostiles》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名將軍在19世紀末,必須護送一個年長的印第安人回家園。

1892年的美國西部,一名將退休的美國騎兵隊長 Blocker,接到上司命令,要他護送一名夏安族的印第安人Yellow Hawk 和他的家人回蒙大拿的印第安保留地療養。Yellow Hawk 患有癌症,已經被囚禁七年,政府願意讓他回老家療養。而他之所以被囚禁,也是因為曾犯下暴行。

19世紀的美國西部暴力猖獗,隊長Blocker 也對Yellow Hawk 存有敵視。路上遇上一名白人婦女,她被另外一個印第安部落科曼奇族人殺了全家。原本也對Yellow Hawk 家人感到恐懼,一班人路途中,遇上來自不同方向的威脅,包括其他印第安人、逃兵、白人拓荒者等,過程中這群人對彼此的觀念也都有所了解和改變。

其實一般西部電影,情節離不開仇恨、暴力、復仇。一部高素質的西部片則取決於這些人物之間緊張關係和電影節奏的掌握。《Hostiles》這部電影做的足足有餘。再加上三位主角:演隊長的Christian Bale、白人寡婦的Rosamund Pike 和印第安領袖的 Wes Studi,都給他們飾演的角色加上不同層次的色彩,感覺真實。

而在今天的社會中,誕生的許多人們對異族的不友善態度。但是除了印第安人之外,來到美國的皆是移民。對外來人存有歧視和反感的話,其實也凸顯了本身的無知。

《敵對分子 Hostiles》劇情精彩,將觀眾帶回一個似曾相識的世界。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://hostilesmovie.com/

