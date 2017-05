影評：《銀河護衛隊續集》放大原有的原創

By

《電影試片室》 點評《銀河護衛隊續集 Guardians of the Galaxy Vol. 2》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

三年前好萊塢在暑期推出一部帶有創意的科幻動作片《銀河護衛隊》,叫好叫座。續集本週開映。

由Star Lord、Gamora、Rocket、Drax 和Baby Groot組成的銀河護衛隊,已經成為一個團結家庭。在續集中,他們先是為一個名為The Sovereign 的金色人類,打敗外太空怪物。在拿取酬勞的時候,Rocket 卻也偷了Sovereign 的重要產物,也就是一些超高能電池,引來金色人的追殺。

與此同時,Star Lord 的父親Ego,也在多年後找到兒子,並在向他解釋自己在宇宙的作為,要兒子留在身邊。但是他也居心不良,其他銀河護衛隊成員在發現真相後,也要Star Lord 離開父親。這時,Sovereign 金色人,也已經追上頭來。

和三年前的首部電影相比,首部《銀河護衛隊》許多具有原創性的幽默,在續集中重演。包括對個別成員的笑話和背後的關懷,但卻感覺過於刻意。

續集中幾個新的主要人物,如Ego 和Gamora 的妹妹Nebula,和Star Lord 的養父Yondu,在老舊的劇情上增添幾分新意。特效方面帶有許多創意,其中以Yondu 用口哨控制的箭,在敵人地盤打敗所有散兵的一場戲構想創新。但首部電影的廣受歡迎,經常卻也會威脅續集電影的原創性。《銀河護衛隊續集》就應證了這一點。

《Guardians of the Galaxy Vol. 2》藉著首部電影的優勢,尋求突破,效果不俗。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://marvel.com/guardians

