影評：《摩納哥王妃》突顯影后Grace Kelly 的犧牲

《電影試片室》 點評《摩納哥王妃 Grace of Monaco》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

三年前在戛納影展中,惡評如潮的《摩納哥王妃》,無法在電影院中和觀眾見面。現在終於能夠以串流方式觀看。

1962年,好萊塢氣質非凡,其中一顆最閃爍的影星Grace Kelly 和摩納哥王子Rainier 三世已經結婚六年,並育有兩個孩子。婚姻處於呆滯狀態,這時好萊塢著名導演希治考克,也親自到摩納哥,希望Grace 回到影壇主演他的新作。眷戀演戲的Grace 心動,但是摩納哥在這時候也面對法國的威脅。

總統土點戴高樂恫言,要是摩納哥不向人民和企業徵稅,將稅收交給法國,法國將入侵摩納哥。王子無法取得歐洲其他國家的支持,Grace 則必須在自己的事業和新國度之間取捨,最終決定扛起王妃責任,苦學宮廷禮儀。擔任人民的王妃的同時,也幫助丈夫商討應付法國的對策。

這原本是一部具有成功因素的影片。同樣是擁有高氣質的影后Nicole Kidman 來飾演Grace Kelly。導演Olivier Dahan十年前拍法國雲雀Edith Piaf 自傳影片《La Vie En Rose》,為女星Marion Cortillard 憑法語片摘下奧斯卡影后榮銜。還加有歷史因素,看弱勢小國如何對抗大國的壓迫。但是電影感覺刻板,並將觀眾視線放在Grace 的完美形象上,使到這人物並不太容易感覺真實。

但是電影也沒有比想像中的糟、給觀眾上了一堂歷史課,也給年輕觀眾介紹Grace Kelly 這顆閃亮之星。或許是天時、地利、人和因素欠佳,以致這部影片跌出電影觀眾的視線之外。

《摩納哥王妃 Grace of Monaco》給大家認識摩納哥這個歐洲小國,一段現代歷史的機會。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可透過Netflix 觀看 。

