影評: 看六十年代法國導演尋求突破的《敬畏》

By

《電影試片室》 點評《敬畏 Godard Mon Amour》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

六十年代的著名新浪法國導演 Jean Luc Godard,當時被革命浪潮影響,改變電影作風,這段歷史被拍成喜劇。

1968年的五月,法國新浪導演Jean Luc Godard 在拍完一系列受廣大觀眾群歡迎的喜劇之後,當時感覺需要改變戲路,也在受到毛澤東思想的情況下,拍攝了一部名為《中國姑娘 La Chinoise》的影片。但是影片並沒有被影評或觀眾接受。當時夾在法國年輕人想要改變社會的革命中,Godard 對當時的現狀不滿,在事業上尋求突破也失敗,將自己的不愉快心態轉嫁到年輕演員妻子Anne 的身上。朋友被他氣走,只有Anne 留在他身邊忍耐。

電影從Anne 的角度透視這段不平等的婚姻。Godard 當時也對Anne 在她選角色時,給予批評並表示不滿,給兩人的關係造成壓力。而Godard 在戲中,也沒有珍惜妻子對自己的愛,反而給她多番限制。導演Michel Hazanavicius 表示,拍攝過程必須考量如何讓觀眾接受他的全套性格:“他即使並不怎麼討人喜歡,但是對事物作出決定後,便不顧和別人持相反意見。在某種程度上,是他自己的英雄。拍攝這部電影的挑戰,是在刻畫這人物的反面性格時,平衡他的幽默、感人性格,讓觀眾可以和他有共鳴。“

導演Michel Hazanavicius在七年前憑著默片《The Artist》奪得奧斯卡最佳影片和最佳導演,也是《電影試片室》遴選的年度最佳影片。他之前拍攝喜劇,之後改變劇種的一部影片票房失敗,也似乎和名導演Godard 在事業的這個階段相似。導演認為和Godard 不同之處,是當影迷來告訴他喜歡他之前拍過的喜劇時,導演比較能夠接受、並不排斥這些讚賞。

電影採用了不少帶有實驗手法拍攝的鏡頭,例如在戲中改變鏡頭的顏色、而演員的話中話上字幕等,這些都顯示了導演的大膽嘗試。

《敬畏 Godard Mon Amour》叫人對導演帶勇氣的大膽拍攝手法感到欽佩、值得讚賞,滿分五分中得四分。

電影網頁:http://cohenmedia.net/films/godardmonamour

