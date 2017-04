影評：《攻殼機動隊》包裝亮麗卻突顯製片人令人懊惱的懶散現實

By

《電影試片室》 點評《攻殼機動隊 Ghost in the Shell》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

從日本漫畫和動畫片《攻殼機動隊》改編的好萊塢影片《Ghost in the Shell》,在美國商業化的過程中,是否會喪失故事和人物原有的靈魂?

在未來的日本,人類可以用複製配件替代身體器官。而少女草薙素子就是一個除了頭腦之外,全身都是配件製成的機器人。素子是公共安全第九區的隊長,在好萊塢版的《攻殼機動隊》中,必須偵破透黑入人腦,取得諮詢的恐怖分子的陰謀。過程中也發現自己並非是由新科技拯救生存,而是頭腦被偷取來植入機器人身體之後,被洗腦的超級機器人,令她重新質問自己效忠的對象。

電影題材源自日本漫畫,扮演素子的同事當中,有日本導演兼演員北野武和新加坡華裔演員黃經漢 。這部電影在選角方面,請來好萊塢影星Scarlett Johansson 飾演素子引起爭議。最直接的問題,就是為什麼要請白人女子來詮釋一張大家已經在流行文化中認識到的亞裔女性面孔。

眾所周知,答案離不開票房考量。縱然Scarlett Johansson 在演繹素子隊長這角色時,帶有剛柔並具的罕見特點,還是會令特別是亞裔觀眾,感到難以接受。令人質問,難道素子在經歷,從人體到機器人的提升過程中,換上白人面孔,是否代表白人面孔有更高質量的美感呢?這問題是電影沒有解釋的。同樣可惜的,是劇情方面感覺零散,沒有一個明顯的主題方向。

無可否認,這部科幻片的美術設計一流,將未來世界誇張絢麗的一面、將高格調的日本美感引入在香港的市容中。動作鏡頭也帶有新鮮的動感。觀眾能否暫時搓開好萊塢的虛偽和懶散則見仁見智。

《攻殼機動隊 Ghost in the Shell》外殼、包裝亮麗,內容零散得可惜。滿分五分中得三分,有一定的觀賞價值。

