影評：批判社會現象的恐怖喜劇《逃出絕命鎮 》

《電影試片室》 點評《逃出絕命鎮 Get Out》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對異族情侶,首次到少女父母的家,卻是一場夢魘的開始。

談了五個月的戀愛,白人女子Rose 邀請非洲裔的男友Chris 到紐約郊外探訪父母。路途中,遇上一起意外,也提醒大家多數非洲裔人士在日常生活中,經常碰到的困擾,特別是在面對執法人員的時候。到了Rose 父母的家,Chris 起初感覺有些彆扭,希望他們能夠接受他。但是家中的一名男園丁和女管家,都是非洲裔,令到Chris 感覺不適。

而Rose 當精神科醫生的母親,更建議Chris 讓她透過催眠術,使他戒煙,Chris 更感覺受到壓迫。在一次的家庭聚會,一群親友對Chris 的友善程度令他難以接受。這是否是他自己的心理作用,還是這家人背後有不可告人的秘密?這可能跟附近一些年輕非洲裔失縱,有一定的關係?

首先,先別被恐怖成分嚇跑。這部電影帶幽默的諷刺恐怖電影,過程中也探討不同種族之間存在的不安因素。觀眾原本以為,這家人帶有種族歧視眼光。但是令人感到意外的,其實是他們對非洲裔的崇拜,到了不可思議的程度。也就是這個因素,給電影製造令人恍然大悟的恐怖。

電影是喜劇演員Jordan Peele 首次導演的作品。劇情帶有不少喜劇成分,在喜劇、恐怖和批判社會現實的成分,取得優等的平衡。

《逃出絕命鎮 Get Out》是美國恐怖片中稀有的創作。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.getoutfilm.com/

