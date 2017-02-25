影評：批判社會現象的恐怖喜劇《逃出絕命鎮 》

By

《電影試片室》 點評《逃出絕命鎮 Get Out》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對異族情侶，首次到少女父母的家，卻是一場夢魘的開始。

談了五個月的戀愛，白人女子Rose 邀請非洲裔的男友Chris 到紐約郊外探訪父母。路途中，遇上一起意外，也提醒大家多數非洲裔人士在日常生活中，經常碰到的困擾，特別是在面對執法人員的時候。到了Rose 父母的家，Chris 起初感覺有些彆扭，希望他們能夠接受他。但是家中的一名男園丁和女管家，都是非洲裔，令到Chris 感覺不適。

而Rose 當精神科醫生的母親，更建議Chris 讓她透過催眠術，使他戒煙，Chris 更感覺受到壓迫。在一次的家庭聚會，一群親友對Chris 的友善程度令他難以接受。這是否是他自己的心理作用，還是這家人背後有不可告人的秘密？這可能跟附近一些年輕非洲裔失縱，有一定的關係？

首先，先別被恐怖成分嚇跑。這部電影帶幽默的諷刺恐怖電影，過程中也探討不同種族之間存在的不安因素。觀眾原本以為，這家人帶有種族歧視眼光。但是令人感到意外的，其實是他們對非洲裔的崇拜，到了不可思議的程度。也就是這個因素，給電影製造令人恍然大悟的恐怖。

電影是喜劇演員Jordan Peele 首次導演的作品。劇情帶有不少喜劇成分，在喜劇、恐怖和批判社會現實的成分，取得優等的平衡。

《逃出絕命鎮 Get Out》是美國恐怖片中稀有的創作。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://www.getoutfilm.com/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。