影評：歷時整部電影的槍戰《走火交易 》

By

《電影試片室》 點評《走火交易 Free Fire》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

看慣西方動作片的觀眾,對槍戰應該看得不少。但要是整部電影都是槍戰,會是什麼樣的一個效果?

故事發生在1978年,波士頓的一個倉庫中。一組人要買槍械來進行搶劫,在幾名中間人的協調下,和第三組人會面。一手交錢、一手交貨。大夥兒打交道後,進行交易。但是說得簡單,其中買賣雙方,私下有個人恩怨,三方大打出手。而所有人手中,持有大大小小的槍支,一開火就一發不可收拾。更有人聘請了另外一對神槍手,目標是要搶到在現場的現金。局勢越演越烈、越演越混亂。最終會否有人能夠逃出生天?

這是一部超過一個小時的槍戰,交火畫面多得驚人。對槍枝暴力排斥的人,容易感覺反感。但也就是暴力過度,整套戲也就顯得荒謬。所以要是能夠接受其中的暴力,或是對它置之不理的話。電影是有它一定的娛樂價值。

飾演主角的Sharlto Copley 解釋:“以更深的一層道德角度來看這部電影,這體現了要是男性自我意識,沒有受到抑制的話,會發生什麼樣的事。就像是酒吧裡面發生的打鬥事件一樣,會發生的奇異或愚蠢的事。”

除了一些幽默對白,和演員在動作鏡頭下的默契,也捕捉了演員的即興對白、動作,不乏惹笑鏡頭。而從電影藝術的角度來看,市面上極少出現的“即時”電影,也就是電影的一分鐘,就像是情節中的一分鐘,卻也有它一定的新鮮感。特別是電影不讓人感到節奏慢,或在情節上枯燥,這算是電影的一大成就。

能夠接受《走火交易 Free Fire》當中的暴力鏡頭,具有不俗的娛樂價值。滿分五分中得三分半,值得欣賞。

電影網頁:https://a24films.com/films/free-fire

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。