影評：歷時整部電影的槍戰《走火交易 》

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《電影試片室》 點評《走火交易 Free Fire》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

看慣西方動作片的觀眾，對槍戰應該看得不少。但要是整部電影都是槍戰，會是什麼樣的一個效果？

故事發生在1978年，波士頓的一個倉庫中。一組人要買槍械來進行搶劫，在幾名中間人的協調下，和第三組人會面。一手交錢、一手交貨。大夥兒打交道後，進行交易。但是說得簡單，其中買賣雙方，私下有個人恩怨，三方大打出手。而所有人手中，持有大大小小的槍支，一開火就一發不可收拾。更有人聘請了另外一對神槍手，目標是要搶到在現場的現金。局勢越演越烈、越演越混亂。最終會否有人能夠逃出生天？

這是一部超過一個小時的槍戰，交火畫面多得驚人。對槍枝暴力排斥的人，容易感覺反感。但也就是暴力過度，整套戲也就顯得荒謬。所以要是能夠接受其中的暴力，或是對它置之不理的話。電影是有它一定的娛樂價值。

飾演主角的Sharlto Copley 解釋：“以更深的一層道德角度來看這部電影，這體現了要是男性自我意識，沒有受到抑制的話，會發生什麼樣的事。就像是酒吧裡面發生的打鬥事件一樣，會發生的奇異或愚蠢的事。”

除了一些幽默對白，和演員在動作鏡頭下的默契，也捕捉了演員的即興對白、動作，不乏惹笑鏡頭。而從電影藝術的角度來看，市面上極少出現的“即時”電影，也就是電影的一分鐘，就像是情節中的一分鐘，卻也有它一定的新鮮感。特別是電影不讓人感到節奏慢，或在情節上枯燥，這算是電影的一大成就。

能夠接受《走火交易 Free Fire》當中的暴力鏡頭，具有不俗的娛樂價值。滿分五分中得三分半，值得欣賞。

電影網頁：https://a24films.com/films/free-fire

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