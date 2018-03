By

影評: 說故事技巧帶原創性的以色列劇情片《狐步舞》

《電影試片室》 點評《狐步舞 Foxtrot》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

去年在以色列電影金像獎獲得八大獎項,並代表以色列角逐奧斯卡最佳外語片的《狐步舞 Foxtrot》,將在未來兩個星期陸續在灣區戲院登場,今天搶先為大家點評。

門鈴一響,一對以色列夫婦開門。門外的軍人告訴他們,身為父母最怕聽到的消息:他們在軍中服役的兒子為國捐軀。影片一部分的焦點放在觀察這兩人如何面對這起噩耗。父親從悲傷中振作通知其他家人,母親則幾乎完全跌入痛苦的深淵中。與此同時,觀眾被帶到以色列一個偏遠的崗位。四名年輕軍人在那裡駐守,必須檢查所有經過的車輛和人,也必須為路過的駱駝開閘門。有空的時候則自娛娛人,這常務看似無聊,但其實每一輛車都確實可能蘊藏殺機。

但這其實也只是電影的一部分,後來的故事內容更加讓人們理解到現實經常向人類施加惡作劇。電影在敘述故事的手法高明、獨特,嚴肅中帶有幽默。在觀眾認為了解劇情的走向之後,再把故事形式完全改變。比如說影片甚至包括一段看來和劇情不相關的動畫片段,但這也成了看這部電影的挑戰和樂趣。

從戰爭中誕生的國家以色列,卻一直沒有走出戰爭的陰影。雖然電影和戰爭沒有直接關聯,但是卻可以感受到軍隊和戰爭是圍繞在故事周圍的主要角色。

導演Samuel Maoz 在一個半小時的電影版圖上繪製了一個由不同片段構成的故事和概念。而影片中的每一個細節,也帶有多層面的意念。觀眾看完影片自然會感到一份莫名的驚喜。

《狐步舞 Foxtrot》將說故事的技巧推上高峰。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:http://www.sonyclassics.com/foxtrot/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。