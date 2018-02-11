影評:《五十度飛》 將情慾片帶入主流

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《電影試片室》 點評《五十度飛 Fifty Shades Freed》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

源自於粉絲小說的《五十度灰 Fifty Shades of Grey》，前兩部影片的全球總票房，已經接近十億。三部曲的完結篇《五十度飛 Fifty Shades Freed》預料將是本週美國票房冠軍。

年輕億萬富翁Christian 和心上人小說編輯 Anastasia，共結連理之後，Christian 給予妻子帶性虐待成分的指示，從睡房中逐漸延伸到日常生活中。從度蜜月開始到辦公室工作上，Christian 在妻子穿著、工作提意見，甚至為她提供24小時的保鏢。在保護妻子的前提下左右她的生活點滴，避免Anastasia 成了別人的傷害目標。妻子的前上司Jack 也曾經是在孤兒院中和Christian 一起等待領養的孩子，而因為Christian 被貴族領養後過富裕的生活，Jack 也因此活在妒忌的陰影下，要傷害這對新人的堅持意念，也就成了Christian 和Anastasia 必須對抗的。

從認識到相互滿足情慾，這段西雅圖的灰姑娘故事，已經走到熒幕的終點。情慾鏡頭縱然沒有比小說中的大膽，但在好萊塢影片中，特別是在露點和刻畫閨中文化上，都在挑戰美國觀眾接受大熒幕上情慾戲的尺度。

劇情雖然帶天真浪漫，但在今天男女平等的社會中，也要觀眾重新評估男女之間的角色。許多過於完美的情節和情慾戲，荒謬得令人發笑。《五十度灰》三部曲，也沒有要將自己的格調打造得高，結局也如童話般的美麗，完全就如吃完電影院的爆米花，慾望滿足過了後就算。

《五十度飛 Fifty Shades Freed》在美國流行文化上，走完性感的一程。萬分五分中得三分，娛樂性高、可以觀賞。

電影網頁：http://www.fiftyshadesmovie.com/

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