影評:《五十度飛》 將情慾片帶入主流

《電影試片室》 點評《五十度飛 Fifty Shades Freed》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

源自於粉絲小說的《五十度灰 Fifty Shades of Grey》,前兩部影片的全球總票房,已經接近十億。三部曲的完結篇《五十度飛 Fifty Shades Freed》預料將是本週美國票房冠軍。

年輕億萬富翁Christian 和心上人小說編輯 Anastasia,共結連理之後,Christian 給予妻子帶性虐待成分的指示,從睡房中逐漸延伸到日常生活中。從度蜜月開始到辦公室工作上,Christian 在妻子穿著、工作提意見,甚至為她提供24小時的保鏢。在保護妻子的前提下左右她的生活點滴,避免Anastasia 成了別人的傷害目標。妻子的前上司Jack 也曾經是在孤兒院中和Christian 一起等待領養的孩子,而因為Christian 被貴族領養後過富裕的生活,Jack 也因此活在妒忌的陰影下,要傷害這對新人的堅持意念,也就成了Christian 和Anastasia 必須對抗的。

從認識到相互滿足情慾,這段西雅圖的灰姑娘故事,已經走到熒幕的終點。情慾鏡頭縱然沒有比小說中的大膽,但在好萊塢影片中,特別是在露點和刻畫閨中文化上,都在挑戰美國觀眾接受大熒幕上情慾戲的尺度。

劇情雖然帶天真浪漫,但在今天男女平等的社會中,也要觀眾重新評估男女之間的角色。許多過於完美的情節和情慾戲,荒謬得令人發笑。《五十度灰》三部曲,也沒有要將自己的格調打造得高,結局也如童話般的美麗,完全就如吃完電影院的爆米花,慾望滿足過了後就算。

《五十度飛 Fifty Shades Freed》在美國流行文化上,走完性感的一程。萬分五分中得三分,娛樂性高、可以觀賞。

