影評：《格雷的五十道陰影》續集給觀眾更大膽的演繹

《電影試片室》 點評《格雷的五十道陰影續集 Fifty Shades Darker》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

兩年前,根據暢銷小說拍攝的影片《Fifty Shades of Grey》大受歡迎。三部曲中的第二部《Fifty Shades Darker》,也在今年的情人節週末推出。

首部電影《格雷的五十道陰影 Fifty Shades of Grey》中,剛畢業,在西雅圖出版社當助理的Anastasia 認識年輕富豪Christian。初嘗戀愛的滋味,也被情人私底下一些極端的偏愛感到好奇。但在了解到這些偏愛的由來,原來是因為Christian 有被母親的朋友虐待過。耳濡目染得來的偏愛,Christian 也無法和別人在心理上有親密的關係,Anastasia 最終決定離開。

續集《Fifty Shades Darker》中,顧名思義,帶觀眾進入更加陰暗的世界。Christian 說服Anastasia 給他機會,讓他學習,讓別人進入他的心房。Anastasia 心軟同意,但也不斷發現兩人在走向幸福的路上遇上阻撓。Christian 之前的情人、虐待過他的母親的朋友、對Anastasia 在工作上進行性騷擾的上司、包括一場不可思議的意外,都給這對情侶一波又一波的障礙。

電影根據小說改編,小說之所以受歡迎,其實也反應了讀者羅曼蒂克的心理,希望情侶能夠克服種種障礙,在一起成家。電影情節誘人、簡單易懂。兩人的奢侈生活和家居的華麗,都是令人羨慕、渴望的。必須強調電影,正如小說一樣,情慾戲多。演Anastasia 的年輕女星 Dakota Johnson,在好萊塢電影中,算有非常大膽的演出,比美一般歐洲電影。挑戰美國觀眾接受的程度,這可能是這一系列電影值得欣賞的舉動。

《Fifty Shades Darker》情節猶如連續劇般,荒謬卻令人狂追。滿分五分中得三分半,值得欣賞。

電影網頁:http://www.fiftyshadesmovie.com/

