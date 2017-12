影評:《縮小人生》 質問有財富能否就讓人快樂？

By

《電影試片室》 點評《縮小人生 Downsizing》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

科學家要是成功研發出將人類縮小,以過更加富裕的生活,您會不會決定也縮小自己?

地球面對人口過多,資源不夠的威脅。科學家想到一個方法,就是把人類體型縮小。每個人所用的物資削減數百倍,所產生的垃圾也減少許多。中產家庭把產業賣掉之後,所得到的錢,可以在縮小後的世界買豪宅過富裕的生活。但是這是一項不可逆的過程。Paul 和太太因為面對生活壓力,也決定縮小自己。太太在最後一分鐘怯步,Paul 於是必須學習獨自在新環境中生活。

雖然大家在這新世界中,過著充裕的生活,但是做清潔工作等瑣碎事務等,還是需要有人要來做。這也就意味著在這裡,人們也有貧富之分。Paul 認識了清潔女工越南裔的移民 Lan。但是她原來是名環境權益份子,被當地政府逮捕後,強迫性縮小。之後以難民身份來美國,Paul 認識Lan 之後,也被帶進縮小世界中

同樣存在的平民窟中,了解其他人的命運,也追求自己人生真正的目標。

這帶有原創性的題材,其實也是許多人的夢想。誰不願意賺中產薪水而過富裕的生活?觀眾也透過劇中人物,了解人生中對自己有意義的到底是什麼。電影帶有黑色喜劇的成分,但是劇情在一幕和一幕的戲之間,卻感覺有點不順的轉折。

電影也有不少感人的場面,其中以越南裔演員Hong Chau 周虹飾演的難民,特別突出、搶戲,成了電影的靈魂人物。在喜劇的背後,也感覺到這群人不需質問、真實的感情,提醒大家精神上的富裕,或許是人們在短暫的生活中,應該著重追求的。

《縮小人生 Downsizing》促請大家重新評估本身的價值觀。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.paramount.com/movies/downsizing

