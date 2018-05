影評: 《違命》正統猶太社區中脆弱的戀情

By

《電影試片室》 點評《違命 Disobedience》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

倫敦正統猶太社區中,一段同性戀情如何生存?

在紐約生活的攝影師Ronit,離開倫敦正統猶太社區多年。父親是這社區受崇拜的領袖,父親的死也是Ronit 重回倫敦的原因。喪禮期間,Ronit 住在好友Dovid 家中,加上妻子Esti,這三人年輕時是好友。但是兩位女性也曾有過一段感情,因為社區保守,促使Ronit 放逐自己。現在和Esti 重逢,兩人舊火重燃。

但是這也威脅到Dovid 家庭幸福,和Dovid 在社區中的地位。這段同性感情雖然洪烈,但Esti 要的可能不是這段感情,而是有選擇的自由。

這部影片出自智利導演Sebastian Lelio 手中。他的前兩部作品代表智利角逐奧斯卡。今年以《A Fantastic Woman》獲得最佳外語片,這是他的第一部英語作品。相比之下,風格感覺或許受題材約束,但焦點還是放在體現劇中人物的掙扎。

兩位傑出的英國演員Rachel Weisz 與Rachel McAdams,演繹他們在慾望和現實需求之間的取捨,情慾鏡頭大膽中體現渴望。而在他們之間的Alessandro Nivola ,更加以無聲勝有聲的演出讓觀眾感受他的痛楚。

歷時兩個小時的影片刻意放慢劇情進展。當中也有許多走路的畫面,看慣商業片的觀眾或許會希望劇情如人物中的腳步,能夠放快一些。

《違命 Disobedience》做出大膽嘗試,原創性高。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/disobedience

