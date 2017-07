影評：《底特律》揭露美國歷史醜陋的一段

By

《電影試片室》 點評《底特律 Detroit》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

50年前在底特律發生的一起警察暴力事故,導致三名非洲裔青少年死亡的案件。真實事蹟被搬上大銀幕。

1967年的夏天,底特律發生種族暴動,一個由四名非洲裔青少年組成的合唱團,正要在演唱會上獻唱。準備上台的一剎那,演唱會被迫終止。其中兩人回家途中遇上暴動,於是到附近的一間酒店躲避。酒店也是一群人聚集玩樂的地方。當中有一人耍鬧時,用一把起動槍向窗外開槍。外頭局勢緊張,維持秩序的警察和國民衛隊,以為有槍手向警方開槍,而來到酒店找人。

在向酒店掃射之後,將裡面的一群人排列在一道牆旁,要他們說出是誰向警方開槍。過程中,盤問的三名底特律警員,不斷向他們施以不同形式的暴力,用侮辱他們的語言,甚至拳打腳踢,更加恐嚇要是交不出答案,就將一個一個把他們打死。這個夜晚結束之前,其中三人也被打死。其後當中三名警員被起訴,至於有沒有被定罪,法庭記錄給予答案。

電影中發生的事件,在今天的社會中,令人難以接受並感覺困擾。但是電影確實是改編自五十年前的真實事蹟。除了電影前頭的暴動鏡頭和最後的法庭審訊,幾乎大半部電影,圍繞三名警員對青少年施予肢體和精神上恐怖暴力的一幕,給觀眾無法掙脫、不安的感覺。但要沉浸在劇情當中,會得到的是一種強烈的感覺。不難會質疑一些執法人員,要是濫用職權,會有不堪設想的後果。問題是五十年後的今天,平民受到傷害的可能,並沒有消失。

導演Kathryn Bigelow 繼奧斯卡最佳影片《拆弹部队 The Hurt Locker》和《刺殺賓拉登 Zero Dark Thirty》之後,再次將觀眾帶入緊張的現實中。在電影院中,無法沒有反應。散場之後,反覆深思。

《底特律 Detroit》是今年暑期電影當中的最佳影片之一。獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

