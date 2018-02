影評:《唐人街探案2》將春節歡笑帶到美國

By

《電影試片室》 點評《唐人街探案2 Detective Chinatown 2》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在亞洲的三部賀歲片,破天荒的在美國市場同步推出。從《唐人街探案》和《捉妖記》的續集,到《西遊記之女兒國》,這個週末想看電影的觀眾,選擇非常多。《電影試片室》 今天揀選點評在紐約實地拍攝的《唐人街探案2》。

紐約唐人街發生一起命案,能夠找出兇手的能夠獲得五百萬的巨額獎金,這就招來了來自各地的著名偵探,包括在一些觀眾熟悉的秦風和唐仁。一群妙探開始時鎖定目標的兇手,其實只是一名喜歡玩偵探遊戲的中文教師。秦風和唐仁必須在大家捉錯人之前破案。但是真正的兇手,還在不停的幹案。

這些命案,除了死者的某個身體器官被切走之外,表面上沒有關聯。秦風和唐仁還用了東方的角度研究,發現兇手動機。但他們能否在兇手向下一個對象下手之前破案?

賀歲片的一大特色就是濃烈的喜劇成分,所以縱然《唐人街探案》續集研究的是命案,但觀眾也還能夠在跟隨兩位主角穿梭紐約街頭的種種快節奏行動中,發出笑聲。令人感到讚歎的是這部電影,應該投資了不少錢在紐約拍攝,特別是在時代廣場的幾場戲。

電影中的幾場秦風在推理案件時,如將紐約的立體地圖重新拼構,都顯示出電影特效的能力。而導演陳思誠的親筆劇本,也採用了不少對美國現代人的刻板印象,例如這裡的槍支文化和領導警察部門自高自大的白人等。但是電影也沒有將亞洲人,從人們刻板的形像中走出來。秦風的書呆子造型、染髮的女駭客和唐人街的黑幫,都不會給美國觀眾,深一層的認識華裔社群。到頭來,這只是一部讓亞洲觀眾笑了就算的喜劇。

《唐人街探案2 Detective Chinatown 2》在春節期間製造不少歡笑。滿分五分中得三分,可以欣賞。

