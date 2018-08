影評：值得觀眾支持的愛情電影《Crazy Rich Asians》

By

《電影試片室》 點評《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

自灣區華裔導演王穎在1993年拍攝的《喜福會 Joy Luck Club》之後,好萊塢就沒有過一部全亞裔演員演出的電影。這一等就是25年。全亞裔卡斯的好萊塢影片《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》在萬眾期待下開映。

在紐約認識一年多的一對華裔情侶,來自新加坡的Nick 告訴在美國長大的女友Rachel,說家有喜事,要藉機會帶Rachel 到新加坡介紹給家人認識。Rachel 雖是紐約大學的經濟學教授,但是還是過著樸素的生活。一直到上飛機坐頭等艙時,才開始知道男友Nick 的身世不簡單。但也還是等到新加坡之後,才發現原來Nick 來自富豪家族。但是垂青Nick 的女子眾多,Rachel 也成了眾人羨慕、妒忌的目標。與此同時,Nick 的母親卻希望孩子回來繼承祖業,並認為Rachel 配不起自己的孩子,更加請私家偵探調查Rachel 的身世。Rachel 發現真相之後,也陷入情感的困境中。

電影改編自關凱文 Kevin Kwan 的暢銷小說。故事雖然環繞在Nick 和Rachel,這兩個來自不同國度的華裔青年,電影其實也還突顯他們一些周遭親友,在華麗背後面對的生活挑戰。電影自我標榜是一部愛情喜劇,情節沒有多大的震撼。令人眼前一亮的是他們周圍小角色的突出。一些大膽、詼諧,一些羞澀中帶魅力。加上電影也將新加坡這城市國家中的富貴家族和平民生活搬上大熒幕,給機會充分展現這國度的民族特色。

飾演Rachel 的是美國電視著名演員Constance Wu 吳恬敏,在銀幕上還能夠和飾演虎媽的楊紫瓊抗衡。灣區出身的華裔導演Jon Chu 朱浩偉透露,在選角時有機會從世界各地最突出的亞裔演員中選人,讓他們能有珍貴的機會在好萊塢影片中嶄露才華 。

《Crazy Rich Asians》,滿分五分中得四分半,是今年好萊塢影片中最必須爭取到票房成功的亞裔影片,觀眾可以大力支持。

