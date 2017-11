影評：動畫片《尋夢環遊記》 再開拓文化新領域

By

《電影試片室》 點評《尋夢環遊記 Coco》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名愛好音樂的墨西哥男童,因為家庭不准他玩音樂,而到靈幻世界探索原因。

小男孩Miguel 自小喜愛音樂,但是造鞋的傳統家族,卻不准周圍有任何音樂。充滿天份的他,於是偷偷自學,正好要參加一個競藝比賽時,被家人發現,砸壞他的吉他。Miguel 到歌王Ernesto 的陵墓,發現那裡有一把吉他,於是想要借來參賽。但是Miguel 一觸碰到吉他,就把他送到人們死後的靈幻世界。Miguel 在這裡,也找到他的祖先,也了解到家族禁玩音樂的原因。他們認為Miguel 的高曾祖父是為了要成為著名的音樂家,而拋棄妻子和家人。Miguel 的祖先可以將他送回人間,卻要Miguel 承諾不再玩音樂。Miguel 以為自己的高曾祖父就是歌王Ernesto,於是轉而投靠他。

一番劇情轉折後,Miguel 也發現自己對英雄的仰慕,其實也是錯誤一番。自己為什麼卻有音樂方面的天賦?原來也有其中的原因。

電影維持Pixar 原創電影中的特色,孩童的角色討好。電腦科技在人物造型上尋求突破,音樂和歌曲方面不俗,劇情感人。必須強調的是:把觀眾帶到人類死後的極樂世界,並不應該將這世界過於美化,但也要給觀眾閒心有這樣一個地方的存在。這一點電影取得了平衡。更加值得表揚的是,電影把觀眾帶到另外一個文化的世界中,從西方觀眾熟悉的框框勇敢踏出。令大家對不同文化的人文遺產,有進一步的認識和體會。

《尋夢環遊記 Coco》美感十足、故事感人。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://movies.disney.com/coco

