影評：《電影試片室》遴選2017年 年度最佳影片《以你的名字呼喚我》

By

《電影試片室》 點評《以你的名字呼喚我 Call Me by Your Name》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個17歲美國少年,在意大利發現真愛的一則故事。

17歲的Elio ,父親是哲學教授。家人在夏天,到意大利一個小鎮的別墅避暑。每年也會招待從美國來的研究生,今年過來的是24歲的Oliver。外表俊俏、身材高挺,隨性的性格討人喜歡。Elio 起初對這股豪爽卻感到厭煩,也不對他友善歡迎。然而,和身邊的女友享受夏天歡樂的同時,卻也莫名的被Oliver 引起一種莫名的吸引,或許可以追溯到他們具有的聰明與才華,Oliver 也對彼此產生的感覺感到好奇。這是一則發生在八十年代故事,兩人也不知道應該如何應對。但是相處一久,他們也發現這是一段優美的戀情。但Oliver 的研究也到一個段落,兩人必須回到各自的日常生活中,Elio 也因為這段戀情的終結而感傷。

電影改編自小說,將觀眾沉浸在優美中帶懶散的意大利鄉村氣氛中。隨性的穿著、品嚐夏天的農作收成:一杯新鮮杏子汁,一粒半生熟雞蛋,在地中海的陽光中,都成了人間天堂的垂涎成分。追求人生享受的同時,也輕易令人為本身的原始本能追求人生中的享受與快樂。

兩位主角中,Armie Hammer 是影壇帥哥,所有舉止帶有隨性的魅力。特別突出的是新秀Timothee Chamalet,從快樂到懊惱、渴望到感傷,更加要觀眾陪他走過這段心路歷程。兩人的默契更是今年電影中,最自然、親切的。這一幕,Oliver 要Elio 彈奏一曲,但是年少的Elio 卻以彈琴的方式來挑逗Oliver,令大家欣賞他們的才華時候,感受他們的對彼此的挑戰和讓步。

必須強調的是,Elio 的父母親也不是對這戀情不知。但他們當家長的,也讓孩子有跌倒學習的機會。飾演父親的Michael Stuhlbarg 給孩子一段鼓勵的對話更是電影的精華,是所有做家長的必須要看的一場戲。

電影中突顯的是一段同性戀情,更加重要的是讓觀眾感覺到劇中人物對本身直覺和感情的探索和追求。但事物如何完美,也都有畫上句點的一天。所以更加重要的是要大家珍惜生命中,讓自己和身邊人快樂的大小事物。

《以你的名字呼喚我 Call Me by Your Name》電影的每一分、每一秒,都是要人們愛惜充實我們生活的一切經歷。獲得滿分五分的最佳評價,不容錯過。

電影網頁:http://sonyclassics.com/callmebyyourname/

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。