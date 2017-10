影評：《銀翼殺手2049》複製人從使命中找到人性

By

《電影試片室》 點評《銀翼殺手2049 Blade Runner 2049》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

1982年,美國著名導演Ridley Scott 拍攝的科幻驚悚片《銀翼殺手 Blade Runner》,成為影壇上具有代表性的作品。35年後拍續集《Blade Runner 2049》。

什麼是複製人 Blade Runner?他們是人類研發出來,為世人的文明發展工作的另類人。說的難聽一點,也就是未來世界的奴隸。擁有人工智能,複製人也開始為自己的自由抗爭。人類因此再研發出,比較溫馴的新型複製人來將舊款的反抗複製人毀滅。

電影中,名為K 的複製人效忠洛杉磯警察部門,任務是追殺舊款複製人。但是過程中也發現一個複製人不可思議的進化,不單把他的調查複雜化,K 也似乎和這個具革命性的秘密有關。而他的調查過程也其實受到監視,本身的安危也受到威脅。

35年後的續集是今年影壇的一大盛事。今天的電影技術,也又再給到電影院的觀眾一幕又一幕的嘩然震撼。精心設計的美術和特效,完美配搭故事劇情。戲中對人性靈魂和追求自由的渴望有足夠程度的探討。從復制人的慾望中見到他們羨慕,並希望得到的人性。

導演是加拿大的Denis Villeneuve,7年前的《Incendies》講述一對孿生兄妹找尋父親和哥哥的故事,是《電影試片室》選出的年度十大最佳影片之一,也提名奧斯卡最佳外語片。自從投身好萊塢之後,他的作品著重在有思考性的動作片上,都是佳作。而在今年的《銀翼殺手2049》中,他更是將拍攝商業片提升為一種藝術。

《銀翼殺手 Blade Runner 2049》是應該到電影院親身體驗、滿足觀感的最佳理由。滿分五分中得四分半,不該錯過。

