影評：《龍之誕生》李小龍成了配角

《電影試片室》 點評《龍之誕生 Birth of the Dragon》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在舊金山出生的李小龍,在1965年和一名武林高手決鬥的故事被搬上大熒幕。

話說李小龍在舊金山唐人街開館教人功夫,學生中也包括白人。同樣精通武術的黃澤民,知道後也前來探察這個肯把功夫教導給外國人的李小龍。在一次公開武術比賽中,向黃澤民發戰書,但是黃澤民卻告訴李小龍,他的拳術已經打不出框框。

電影中原本是李小龍徒弟的白人Steve,對黃澤民感到好奇,也要向他學武術。與此同時,Steve 也喜歡上在一間中餐館打工的女子,女子須要賺錢贖身來換取自由。最後,Steve 必須說服李小龍和黃澤民戰鬥,以讓黑幫賺一筆,換取放走餐館女子。李小龍和黃澤民於是在一間倉庫中戰鬥,似乎沒有輸贏。但是李小龍也從此,改變他的拳術。而令到李小龍有所領悟,也是黃澤民所認為的勝利。

電影雖然以李小龍的名聲吸引觀眾,但是他其實並不是戲中的主要人物。觀眾對他為什麼肯教外國人功夫,並不理解,也沒有從他身上多了解這位傳奇人物。在伍允龍的演繹中,觀眾可以感染到他的自信與魅力,但是其餘的一概不知。

令人感到懊惱的是,故事主角其實是白人徒弟。他要拯救亞裔美女的目標,成了一成不變的老套劇情,看了非常不是味道。反而是飾演黃澤民的夏雨,雖然舉止非常受控,卻讓大家對他感到好奇。

好萊塢拍攝亞裔題材的電影固然重要,但要是成為白人的配角,或是故事劇情陳腔濫調的話,電影還是無法打入佳片的行列中。《Birth of the Dragon》滿分五分中得三分,可以觀賞。

電影網頁:https://www.facebook.com/BirthOfTheDragon/

